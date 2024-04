20h30 le dimanche du 28 avril 2024 : les invités de Laurent Delahousse sur France 2

Dimanche 28 avril 2024 après le 20H de France 2, Laurent Delahousse présentera un nouveau numéro de "20h30 le dimanche". Voci les invités qui seront reçus cette semaine.

Chaque semaine, après le Journal de 20 heures de France 2, les grandes personnalités se confient et apportent leur regard. Interview, rencontre(s) ainsi que live musical.

Face à l'écran > Omar Sy



Il est l'une des personnalités préférées des Français. Il s'est fait connaître du grand public grâce au duo qu'il a formé avec Fred Testot dans la série humoristique "Le SAV des émissions" (sept saisons sur Canal +, de 2005 à 2012).

C'est en 2011, aux côtés de François Cluzet, qu'il explose dans le film Intouchables. A la suite de ce succès, il s'envolera à Los Angeles pour vivre son rêve américain.

Dans son livre « Viens on se parle » au éditions Albin Michel, paru le 25 avril, et coécrit avec Elsa Vigoureux, il se livre avec honnêteté et pudeur sur sa vie, sa carrière et son incroyable ascension.

L'interview > François Sureau



L'inclassable académicien aux 1 001 vies, à la fois écrivain, avocat et haut fonctionnaire, est sur le plateau de "20h30 le dimanche". Dans son dernier ouvrage, « S'en aller » aux éditions Gallimard, paru le 14 mars, il met en lumière les grands hommes qui l'ont inspiré.

Le live > DJ Snake



Alors qu'il électrisait les foules le 16 avril au festival Coachella, en Californie, en invitant la légende du rap 50 Cent à partager la scène, l'artiste électro en a profité pour dévoiler son nouveau titre, Teka. Une collaboration avec le chanteur mexicain Peso Pluma dont le clip a atteint près d'un million de vues en deux jours après sa mise en ligne sur YouTube.

Le 10 mai 2025, l'artiste français le plus écouté au monde donnera aussi deux concerts le même soir à Paris, d'abord au Stade de France puis à l'Accor Arena.