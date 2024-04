13h15 le dimanche du 28 avril 2024 - Le feuilleton des Français, saison 11, épisode 8 sur France 2

Ce 28 avril 2024, Laurent Delahousse vous proposera de découvrir dans "13h15 le dimanche" un nouvel épisode inédit la série documentaire « Le feuilleton des Français » signé Edouard Mounier, Aurélie Darblade et Vincent Rochefeuille.

Depuis maintenant onze saisons, "Le feuilleton des Français" de "13h15 le dimanche" part à la rencontre des citoyens et raconte leur quotidien, les bons et les mauvais moments qu'ils comportent, livrant des témoignages marquants.

Pour ce nouveau numéro, le magazine est allé auprès de ceux dont le quotidien se retrouve au cœur de l’actualité.

Alors que les rixes dans les collèges et les lycées sont de plus en plus nombreuses, Freddy, policier à Saint-Etienne, raconte comment il gère la situation. Avec son unité, il est souvent appelé pour venir en aide aux jeunes menacés ou victimes de harcèlement.

Marie, 28 ans, a réalisé son rêve : devenir sage-femme. Elle travaille dans une petite maternité à Lunéville, en Lorraine. Pourtant, pendant deux mois, elle n’a fait naître aucun nouveau-né ; la salle de naissance était fermée à cause d’un manque de gynécologue-obstétricien pour assurer toutes les gardes. Et même si elle a réouvert début avril, l’établissement est en sursis : à terme, les accouchements ne devront plus y être pratiqués.

Alors que le nombre de célibataires ne cesse d’augmenter en France, Carine a lancé une agence matrimoniale au sein de son salon de coiffure : va-t-elle réussir à aider Patrick, l’un de ses clients, à retrouver l’amour ?

C’est aussi le grand retour de Tommy, le plongeur pêcheur. Il y a trois ans, les équipes de "13h15 le samedi" l’avaient suivi jusque dans les fonds marins, alors qu’il récoltait une à une des coquilles Saint-Jacques tout en préservant la biodiversité. Comment a-t-il vécu sa notoriété après sa médiatisation ? C’est bientôt la fin de la saison de la Saint-Jacques et il a désormais plusieurs employés.