"Télématin" vendredi 3 mai 2024 : les invités de Maya Lauqué & Damien Thévenot sur France 2

Maya Lauqué et Damien Thévenot vous donnent rendez-vous en direct sur France 2 vendredi 5 avril 2024 à partir de 06:30 pour un nouveau numéro de "Télématin".

Les invités reçus dans “Télématin” vendredi 3 mai 2024 :

07:15 Frédéric Dabi, directeur général Opinion du Groupe IFOP.

07:40 Les 4 vérités : Nathalie Loiseau, députée européenne Horizons.



08:15 Stéphane Braconnier, président de Panthéon-Assas université.

09:00 Nelson Monfort, journaliste sportif.