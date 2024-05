20h30 le dimanche du 5 mai 2024 : les invités de Laurent Delahousse sur France 2

Dimanche 5 mai 2024 après le 20H de France 2, Laurent Delahousse présentera un nouveau numéro de "20h30 le dimanche". Voci les invités qui seront reçus cette semaine.

Chaque semaine, après le Journal de 20 heures de France 2, les grandes personnalités se confient et apportent leur regard. Interview, rencontre(s) ainsi que live musical.

Face à l'écran > Léa Drucker



Dans la célèbre famille Drucker, elle est l'actrice et la comédienne. Récompensée en 2019 du César de la meilleure actrice pour sa prestation dans le film Jusqu'à la garde, elle élargit son spectre à l'univers de la série télévisée, jouant durant trois saisons le personnage de Laurène Balmes, la psychiatre spécialisée en thérapie comportementale, dans Le Bureau des légendes.

Ce mois-ci, elle est à l'affiche de deux films, Le Tableau volé, de Pascal Bonitzer au côté d'Alex Lutz et Nora Hamzaoui, sorti le 1er mai, et Un homme en fuite, de Baptiste Debraux, sur les grands écrans le 8 mai.

Rencontre > Estelle Mossely



La championne d'origine congolaise et ukrainienne est la première boxeuse française à avoir remporté une médaille d'or olympique en 2016 lors des Jeux de Rio. Aujourd'hui, elle est en pleine préparation à l'Insep (Institut national du sport) pour décrocher une nouvelle médaille cet été, et partage son temps entre les entraînements et l'éducation de ses deux fils, Ali (6 ans), et Magomed (3 ans).

Le 26 juillet, lors de l'ouverture de la cérémonie des Jeux olympiques à Paris, elle défilera comme tous les athlètes sur la Seine mais rêve d'être le porte-drapeau de la délégation française.

Le live > Sarah Schwab



La nouvelle star de l'imitation a d'abord été repérée pour ses talents de chanteuse. A l'âge de 13 ans, elle participe à la première saison de "The Voice Kid". Mais c'est dix ans plus tard, lorsqu'elle publie les vidéos de ses imitations de Dalida et Vanessa Paradis sur les réseaux sociaux, qu'elle rencontre le véritable succès.

En quelques mois, le nombre de vues explose et son talent est repéré par Patrick Sébastien qui décide de produire son spectacle, Du rêve à la réalité. Après s'être produite au Théâtre de la Tour Eiffel, à Paris, elle entame une tournée nationale à partir du 31 mai, où elle enchaîne une centaine d'imitations.