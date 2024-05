13h15 le dimanche - L'assiette française : 3ème épisode ce 5 mai 2024 sur France 2

A découvrir ce 5 mai 2024 sur France 2 dans "13h15 le dimanche", la 3ème partie de « L'assiette française », une série documentaire en 4 épisodes signée Clémentine Arnaud, Laura Damase, Paul Degenève, coordonnée par Marie-Laure Gendre.

Cette série inédite explore le chemin de l’excellence en cuisine ainsi que le rayonnement de la gastronomie française.

Comment chefs, apprentis et producteurs œuvrent-ils au quotidien pour faire rayonner la gastronomie française et réinventer cet héritage national ? Quels sont les enjeux posés aux cuisiniers d'aujourd'hui et de demain ? Bien plus que de gastronomie, cette série parle d’écologie, de société, d’économie, tout en laissant une place primordiale aux histoires, à l’humain et à l’humour.

Le magazine "13h15 le dimanche" plonge au cœur de l'excellence et suit plusieurs acteurs de cet univers. Dans cet épisode gourmand, on croise des vegans et des viandards, des éleveuses qui veulent y croire et des maraîchers qui réinventent le monde de demain.

Le chef Matthieu Dupuis Baumal part en pèlerinage au Japon, où il a déjà voyagé à 17 reprises. Comme tous les ans, il y retrouve des amis, des chefs, mais cette fois, il est accompagné de certains membres de son équipe. L'objectif : leur faire découvrir saveurs et techniques pour les réinterpréter ensuite dans son restaurant japonais d’Aix-en-Provence.

A Busnes, dans le Pas-de-Calais, Christophe Dufossé cherche à valoriser les produits locaux : un moyen aussi d’économiser sur les matières premières quand son restaurant 2 étoiles peine à atteindre l’équilibre financier. Car il n’est pas facile d’attirer les clients dans le coin où il s’est installé…

Johanna Le Pape, mordue de sport, est aussi montée sur la première marche du podium aux championnats du monde des Arts sucrés 2014. Cette pâtissière a alors vu sa vie changer au point de faire un burn-out. Lors de ce passage à vide, elle a trouvé sa voie : une pâtisserie innovante, responsable et engagée. Mais elle doit aujourd’hui convaincre.