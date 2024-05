Arrivée de la Flamme Olympique : édition spéciale sur TF1 à partir de 09:30 mercredi 8 mai 2024

La Direction de l'Information du Groupe TF1 propose un dispositif exceptionnel en direct de Marseille le 8 mai prochain pour faire vivre l'arrivée de la Flamme Olympique en France.

Après son départ du port du Pirée en Grèce le 27 avril, c’est par la mer que la Flamme Olympique arrivera dans la cité phocéenne à bord du mythique Belem.

L'arrivée de la Flamme sur le sol français marquera le début de 4 mois de célébrations, à commencer par le Relais de la Flamme qui ira à la rencontre des Français dans plus de 400 villes avant le début des Jeux-Olympiques 2024.

Le dispositif sur TF1

Dès 09:30 sur TF1 et tout au long de la journée, Gilles Bouleau et Isabelle Ithurburu, seront en direct de la cité phocéenne pour suivre l'arrivée de la Flamme. Accompagnés des correspondants de la rédaction de TF1, ils recevront de nombreux invités en plateau pour commenter ce moment historique.

Marie-Sophie Lacarrau couvrira les commémorations du 8 mai qui se tiendront à Paris, entourée de Marie Chantrait et Michel Goya.

A partir de 16:00, l’arrivée de la Flamme Olympique sera suivie minute par minute depuis Marseille.

Le dispositif sur LCI

LCI proposera une émission spéciale dès 09:00 à l'occasion des commémorations du 8 mai 1945 et le ravivage de la Flamme du Soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe à Paris par le président de la République Emmanuel Macron.

Dès 16:00, l'arrivée de la Flamme Olympique à Marseille sera co-diffusée sur le canal 26.

Sur les réseaux sociaux du Groupe TF1

Paul Larrouturou fera vivre les coulisses de l’évènement en déambulant sur le Vieux Port et en donnant la parole aux sportifs, aux marseillais et aux personnalités présentes, en direct, sur les profils Instagram, TikTok, YouTube et Facebook de TF1.