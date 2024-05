Au cœur de la diplomatie française, grande soirée de l'information sur France 2 jeudi 9 mai 2024

Jeudi 9 mai 2024 à partir de 21:10, France 2 proposera une grande soirée de l'information avec la diffusion de deux documentaires réalisés par les équipes de 13h15.

« Nous sommes au moment de bascule, et notre Europe est mortelle ». Qu’a voulu dire le président Macron, dans son discours sur l’Europe à la Sorbonne, le 25 avril dernier ?

Quel avenir pour le vieux continent, dans un monde où les méga-puissances et les autocraties semblent mener la danse ?

Comment agit la France ? L’envoi de troupes au sol, qui divise les Européens, est-il inévitable ?

Coalition, crispation, réconciliation, la méthode du président Macron ne passe pas toujours mais le constat est unanime : l’Europe doit trouver une voie de défense commune. Va-t-elle y parvenir ?

Depuis 5 mois, les équipes de 13h15 se sont glissées au coeur de la diplomatie française, qui tente d’unir une Europe plus déstabilisée que jamais.

De Bruxelles à Berlin, de Tallinn à Varsovie, de Stockholm à Washington, mais aussi à Pékin, Jérusalem, en Inde, au Brésil, et à bord de l’Airbus présidentiel : face à la menace d’une guerre qui s’étend en Europe, quel rôle peut jouer la diplomatie de notre pays ?

Des séquences inédites dans les coulisses des voyages présidentiels mais aussi avec des dirigeants européens, des personnalités politiques internationales et des experts qui décryptent et analysent les grands enjeux que doivent affronter l’Union européenne et la France.

Une soirée documentaire exceptionnelle, en deux parties :

« L’Europe face à la guerre » nous entraîne jusqu’aux frontières de l’OTAN avec la Russie. Faut-il craindre un conflit armé sur le sol de l’Union européenne ? La diplomatie peut-elle maîtriser cette nouvelle guerre froide ? La menace nucléaire est-elle une réalité ?

« La France dans le nouvel ordre mondial » nous emmène à la rencontre de ces nouvelles méga-puissances qui veulent jouer leur partition dans le concert des nations. Que prépare la France pour peser entre les États-Unis et les pays du « Sud Global », Inde, Brésil, Chine ? Du Capitole, jusque dans les coulisses de la venue du président chinois à Paris, quels sont les enjeux des visites officielles tout autour de la planète ?

Avec notamment :

Kaja Kallas , Première ministre de l’Estonie

, Première ministre de l’Estonie Patrick Dutartre , général de l’Armée de l’air et ancien pilote de chasse

, général de l’Armée de l’air et ancien pilote de chasse Mart Noorma , directeur de CCDCOE, Centre d'excellence de cyberdéfense de l'OTAN

, directeur de CCDCOE, Centre d'excellence de cyberdéfense de l'OTAN Alexandra de Hoop Scheffer , directrice Centre de recherches German Marshall Fund of the United States

, directrice Centre de recherches German Marshall Fund of the United States Mike Pence , ancien Vice-président des États-Unis

, ancien Vice-président des États-Unis Général Jean-Paul Paloméros , ancien chef d’État-major de l’Armée de l’air et ancien commandant suprême de l’OTAN

, ancien chef d’État-major de l’Armée de l’air et ancien commandant suprême de l’OTAN Nils Schmid , député allemand du SPD, spécialiste des questions internationales

, député allemand du SPD, spécialiste des questions internationales Marion Van Renterghem , grand reporter et chroniqueuse Europe à L’Express

, grand reporter et chroniqueuse Europe à L’Express Asma Mhalla , docteure en études politiques, spécialiste des enjeux géopolitiques technologiques

, docteure en études politiques, spécialiste des enjeux géopolitiques technologiques Frédéric Encel, docteur en géopolitique

Cette soirée se prolongera par une nuit « Nous, les Européens », le magazine présenté par Eléonore Gay, qui donne des clés de compréhension sur le quotidien des femmes et des hommes qui font et représentent l’Europe, et met en lumière des solutions inspirantes inventées par nos voisins en s’interrogeant sur leur faisabilité en France.