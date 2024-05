Télématin vendredi 17 mai 2024 : les invités de Maya Lauqué & Damien Thévenot sur France 2

Maya Lauqué et Damien Thévenot vous donnent rendez-vous en direct sur France 2 vendredi 5 avril 2024 à partir de 06:30 pour un nouveau numéro de "Télématin". Voici les invités qui seront reçus dans l'émission.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7 ! Du lundi au jeudi, vous retrouvez, dès 06:30, Thomas Sotto et Marie Portolano. Et du vendredi au dimanche, c’est au tour de Damien Thévenot et Maya Lauqué de dynamiser vos réveils.

Les invités reçus dans “Télématin” vendredi 17 mai 2024 :

07:15 Frédéric Metézeau, journaliste à Radio France.

07:40 Les 4 vérités : Olivier Faure, député, premier secrétaire Parti Socialiste.



08:15 Depuis Cannes, Damien Thévenot recevra : Judith Godrèche, Eddy de Pretto, Samuel Le Bihan, Anna Mouglalis et Irène Jacob.