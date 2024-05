20h30 le samedi du 18 mai 2024 - Spécial Cannes sur France 2

Au sommaire du magazine "20h30 le samedi", présenté par Laurent Delahousse ce 18 mai 2024 sur France 2 dans la continuité du JT de 20H, « Spécial Cannes ».

Ce nouveau numéro de la saison du magazine "20h30 le samedi" est consacré au cinéma, avec l'un des plus grands réalisateurs français, Claude Lelouch, qui raconte comment le cinéma l'a sauvé, et Meryl Streep, la légendaire actrice caméléon qui n'est jamais là où on l'attend.

Le jour où > Claude Lelouch est sauvé de la Gestapo par le cinéma

Le cinéma a de multiples pouvoirs : nous émouvoir, nous pousser à la révolte, nous faire réfléchir. Mais il a parfois aussi sauvé des vies, au sens propre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le jeune Claude Lelouch se retrouve pris au piège avec sa mère dans une France occupée par les Allemands, traqués par la Gestapo. Sa mère a une idée : quel meilleur endroit pour cacher un enfant remuant qu’une salle obscure ?

Actu > Meryl Streep, l’effet caméléon

Claude Lelouch l’avoue volontiers, un de ses films d’amour préférés est La Route de Madison, réalisé par Clint Eastwood avec une Meryl Streep au sommet de son art. Le monde du cinéma a rendu hommage à l’actrice américaine il y a quelques jours, lors de la cérémonie d’ouverture du 77e Festival de Cannes, en lui remettant une palme d’honneur pour l’ensemble de son œuvre. Une standing ovation pour cinquante ans de cinéma, 21 nominations aux oscars et une exigence sans relâche pour camper des personnages forts et ambivalents. On a tous en nous quelque chose de Meryl Streep, mais laquelle exactement ?

De Kramer contre Kramer à Mamma Mia ! en passant par Le Choix de Sophie, et si la vraie force de Meryl Streep était justement sa capacité incroyable à se métamorphoser ?