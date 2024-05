Grands Reportages - Tous les chemins mènent à Rome, dimanche 19 mai 2024 sur TF1

Dimanche 19 mai 2024 à 14:50 sur TF1 dans "Grands Reportages", Anne-Claire Coudray vous proposera de voir « Tous les chemins mènent à Rome », un document signé Karine Guillaumain.

On la surnomme « la Ville Éternelle ». Depuis près de 3000 ans, Rome est l’une des villes les plus courues d’Europe. Dans les siècles passés, on y venait en pèlerinage ou parfaire son éducation. Aujourd’hui encore, le voyage à Rome reste pour certains, celui d’une vie.

Ce sont ces voyageurs que "Grands Reportages" a accompagnés pendant plusieurs mois. En quête de leurs origines, de gloire ou de reconnaissance, ces français vont vivre à Rome, des moments qui vont changer leur vie.

Marie-Françoise est retraitée à Dunkerque. Il y a 4 ans, épaulée par son époux, elle entreprend des recherches pour percer le mystère de son histoire familiale. Son grand-père Albert, abandonné à sa naissance n’a jamais pu savoir qui était ses parents ni ce qui les avait amenés à le confier à l’assistance publique. La seule information en sa possession : ses origines italiennes. Sur son lit de mort, Marie-Françoise lui a fait un serment. « Je lui avais fait cette promesse de retrouver qui il était. » Pour y arriver, elle fait appel à Valerio un généalogiste italien et français d’adoption. Leur enquête va les mener jusqu’à Rome, la ville natale des ancêtres de Marie-Françoise. Recherches, prise de contact, retrouvailles, pour Marie-Françoise et Valerio, l’année s’annonce riche en surprises et en émotions ! Nous les suivrons dans leurs pérégrinations, qui croiseront l’histoire de ville et de ses habitants, jusqu’à peut-être renouer avec des cousins bien vivants…

Pour Paolo, l’aventure romaine commence par un voyage. 1600 kilomètres entre Tournai où il vit à la frontière belge et la ville éternelle. Un périple de 3 jours qu’il va réaliser seul et en Vespa. Paolo est un passionné du célèbre scooter, symbole de la dolce vita romaine. Depuis 15 ans, le mécanicien va de course en course en parcourant les routes d’Europe sur sa monture d’acier. « Pour moi, c'est des challenges. L’envie de faire toujours mieux.. L’année passée j’ai fait le Portugal, après, C’était le Cap Nord Norvège… Chaque voyage est différent. Mais pour moi celui-ci sera le plus beau. » Cette fois, il va retrouver à Rome, ses amis du Vespa Club pour disputer une course assez incroyable qui se déroule dans les rues de la capitale italienne : c’est une course dite « de précision » dont le but, n’est pas d’arriver le premier, mais d’arriver au plus près du temps fixé à l’avance par les organisateurs. Et Paolo est loin d’imaginer les tours que lui réservent les Dieux de la mécanique…

Joris, un pizzaiolo installé en Haute Savoie, est tombé amoureux de la pizza romaine. Lors des championnats mondiaux de la pizza, avec son copain Simon, le berrichon, ils vont tenter de battre les Italiens dans cette catégorie où très peu d’étrangers osent défier le savoir-faire romain. La pizza romaine est fine et craquante, c’est sa particularité. Pour améliorer leur technique et mettre au point des pizzas qui sortent du lot, Joris et Simon seront coachés par Thierry, un pizzaiolo parisien triple champion du monde. Nous suivrons les 3 compères dans leur préparation digne de celle des sportifs de haut niveau. « On n’est pas du tout en terrain conquis. tous les juges sont italiens. On ne nous fait pas de cadeau, on joue à l’extérieur arbitrés par des italiens. » Nous partagerons avec eux l’adrénaline de la compétition pendant les 3 jours d’épreuves qu’ils devront affronter pour espérer se faire une place au panthéon des pizzaiolos, spécialistes de la pizza romaine.

Darya, Erjona, Émilie et leurs camarades sont en filière mode dans un lycée professionnel de Metz. Elles ont été sélectionnées pour présenter l’œuvre magistrale qui couronne leur année de terminale dans un haut lieu de la culture, la prestigieuse académie française de Rome, la Villa Médicis. Les élèves ont conçu un projet hommage à la ville éternelle s’articulant autour d’une série de robes haute-couture qu’elles mettront en valeur en défilant devant les invités de la Villa. Comme elles, 200 jeunes issus des lycées professionnels de la région Grand Est seront reçus pendant une semaine dans ce palais considéré comme l’un des plus beaux de la capitale italienne. Chaque classe présentera son chef d’œuvre, chacune dans sa spécialité, avec l’espoir d’être élu le projet coup de cœur de l’année. Une occasion unique pour ces jeunes gens de montrer leur savoir-faire mais aussi de s’inspirer de l’antiquité romaine et des grands maîtres de la Renaissance italienne. « Leur regard va changer en une semaine. Ils auront vu des choses qui sont tellement inédites. Le voyage en Italie, ça fait partie de la culture de tout artiste. C'est fondamental. » Nous vivrons avec ces lycéennes une année et un voyage qui marqueront à jamais leur entrée dans la vie adulte.

Tous ont rendez-vous avec leur destin dans la cité éternelle. Dans leur sillon, nous découvrirons une Rome vivante, authentique et fascinante.