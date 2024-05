Reportages découverte - Le business des souvenirs de vacances, dimanche 26 mai 2024 sur TF1

Dimanche 26 mai 2024 à 13:40 sur TF1 dans "Reportages découverte", Anne-Claire Coudray vous proposera de découvrir « Le business des souvenirs de vacances », un document réalisé par Grégoire Guist’hau.

C’est un business qui se chiffre en milliards d’euros. Avant de quitter leurs lieux de vacances, les Français passent invariablement dans les boutiques ou sur les marchés pour acheter un souvenir. Budget moyen : 30 euros. Une manne financière dont certains font leur business. Mais gare aux arnaques ! Sur le marché des souvenirs, les tromperies sur la marchandise sont nombreuses.

Pour les agents de la répression des fraudes, le retour des beaux jours correspond à la reprise des contrôles. Dès le mois d’avril, les touristes déferlent sur le sud-ouest de la France, attirés par le soleil et les bons produits du terroir. Mais sur les étals des marchés ou dans les boutiques de souvenirs, les tromperies sont nombreuses ! C’est le combat de Françoise et Sébastien : protéger les consommateurs en vacances et s’assurer de la conformité des produits vendus par les professionnels du souvenir : « C’est un petit peu embêtant de ne pas avoir du tout d’étiquette ». Cette année, les agents contrôlent particulièrement les jouets pour enfants : « Là ça ne passe pas, ça veut dire qu’il y a un enfant qui peut se blesser ».

En Corse, le couteau de fabrication artisanale arrive en 1ère position des souvenirs les plus prisés par les touristes. Mais un vrai couteau made in Corsica est vendu entre 150 et 200 euros. Il n’en fallait pas plus pour que certains vendeurs peu scrupuleux décident de proposer des produits fabriqués très loin de l’île de beauté ! En remontant à la source, les équipes de "Reportages découverte" ont découvert que, chaque été, Jessica Denon inonde la Corse de ses cadeaux souvenirs : c’est elle qui fournit les boutiques de souvenirs de l’île. Deux fois par an, elle se rend en Chine pour faire le plein de marchandises et chercher des nouveautés « Tout ce que vous recherchez vous le trouvez, et même si vous ne le voyez pas, vous le demandez et ils sont capables de vous le faire »…même des couteaux qui ressemblent aux couteaux corses à s’y méprendre. Jessica est dans son bon droit mais les consommateurs n’y voient souvent que du feu.

Elles aussi sont la plupart du temps fabriquées en Chine et vendues sur le trottoir mais en toute illégalité pour une poignée d’euros… la vente à la sauvette des petites tour Eiffel métalliques et autres chinoiseries donne du fil à retordre à la Préfecture de Police de Paris. Montmartre, Louvre, Trocadéro… aucun quartier touristique de la capitale n’est épargné. Nous suivons les équipes du commissariat de Montmartre sur une tournée quotidienne : les policiers connaissent bien les vendeurs à la sauvette, toujours prêts à plier boutique en quelques secondes : « ça clignote, vous avez des magnets pour les frigos… tout ça c’est illégal. » Alors pour lutter efficacement contre le trafic, une grande opération de saisie est organisée par surprise au Louvre et au Trocadéro.

Les objets religieux n’échappent pas à la règle : nombreux sont les souvenirs importés de Chine. Pourtant certains croient au retour du Made in France : ancien salarié de chez dans une maison de luxe, Adrien Collange vient de racheter une entreprise spécialisée dans le commerce des souvenirs religieux à Lourdes. L’homme d’affaires a un grand projet : relocaliser la production pour fabriquer ses propres médailles et ainsi proposer à ses clients du 100% « Made in Lourdes » ! « On a une vraie demande pour le made in France, on est un des derniers frappeurs de médailles en France ». Une montée en gamme qu’il espère fructueuse car, selon lui, les consommateurs sont prêts à payer plus cher pour avoir de la qualité et une origine certifiée. Une belle idée mais le parcours est semé d’embûches !