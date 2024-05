13h15 le samedi du 25 mai 2024 sur France 2 - Le goût des autres

Au sommaire du magazine “13h15 le samedi” ce 25 mai 2024 sur France 2, « Le goût des autres », un reportage signé Aude Rouaux, Benjamine Jeunehomme et Matthieu Parmentier.

Après le traumatisme du féminicide de leur cousine, une famille s'engage auprès des femmes victimes de violence. Dans le moulin familial, elles sont accueillies pour quelques jours de bien-être.

Les équipes de "13h15 le samedi" se penchent sur l’histoire d’une jeune femme de 21 ans victime du pire, et de ses proches qui tentent de se réparer. En mars 2003, elle a été poignardée d’une trentaine de coups de couteau par un homme. Un féminicide qui ne porte pas encore de nom. Cette tragédie bouleverse toute la famille, et notamment sa tante, Alda Lemaître, et ses trois enfants, Océane, Odin et Jason. La perte brutale de leur cousine les a marqués à jamais.

En sa mémoire, cette famille soudée a décidé de s’engager et de donner du temps, bénévolement, pour aider des femmes victimes de violence. Dans leur moulin en Normandie, Alda et ses trois enfants les accueillent.

Entre atelier yoga, cuisine et journée à la mer, ces femmes et ces mères blessées se ressourcent et trouvent un moment de répit dans leur parcours chaotique.