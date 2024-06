Reportages découverte dimanche 2 juin 2024 sur TF1 - Les défis des anges gardiens du patrimoine (vidéo)

Dimanche 2 juin 2024 à 14:50 sur TF1 dans "Reportages découverte", Anne-Claire Coudray vous proposera de voir ou de revoir « Les défis des anges gardiens du patrimoine », un document signé Auriane Baudin.

Plus de 40 000 châteaux, autant d’églises et chapelles, 3000 gares… La France est l’un des pays au monde où le patrimoine architectural est le plus riche mais pour préserver ces bâtisses anciennes il faut parfois débourser des sommes folles. Nombreux sont alors les communes et diocèses obligés de s’en séparer. Pourtant, il leur arrive de croiser la route d’un ange gardien, un amoureux des vieilles pierres, un nostalgique de l’Histoire qui va s’escrimer à redonner souffle à ces belles endormies. Restauration, réhabilitation ou transformation totale, ces lieux oubliés s’offrent alors une seconde vie souvent très éloignée de la précédente.

Guillaume est passé maître dans l’art de recycler des véhicules en logement. Avion, bus, train, ce grand enfant de 51 ans bouillonne d’idées quand il s’agit de décorer son camping insolite en Loire-Atlantique. Sa nouvelle lubie : acheter un authentique wagon de métro parisien qui pourra accueillir huit personnes. Et qu’il va entièrement personnaliser à l’aide d’objets chinés un peu partout en France. « Au lieu que ce patrimoine soit cassé, jeté à la poubelle, il va revivre entre nos mains et les clients se prendront à rêver qu’ils sont passagers ou conducteur le temps d’un week-end ». Mais concilier confort et modernité dans cette carcasse rouillée ne sera pas si simple.

A Abbeville dans la Somme, Damien et Nicolas ont, eux, choisi de miser sur une ancienne banque de France. Un édifice datant du 18ème siècle dans lequel ces deux passionnés d’histoire ont décidé de créer un « escape game », un jeu d’évasion où il faut résoudre des énigmes dans un temps limité. « Enfant, je passais tous les jours devant ce bâtiment imposant et un peu mystérieux avec toutes ces caméras. J’étais fasciné », révèle Damien. Pour leur scénario, ils vont s’inspirer d’un fait réel incroyable et se plonger ainsi dans l’histoire de la Résistance française. Famille et amis leur prêteront main forte car, ironie de l’histoire, aucune banque ne croit en leur projet.

Dans la gare qu’elle a rachetée, Cathy souhaite faire voyager les papilles. Car les trains ne s’arrêtent plus dans cet édifice à l’architecture romantique. En Alsace, cette professeure de 50 ans a quitté l’Education nationale pour un projet fou : ressusciter ce lieu et ouvrir un restaurant et une épicerie entièrement consacrés à la gastronomie italienne. Et pour cela, elle va devoir repartir sur les bancs de l’école à Milan pour apprendre à faire des pâtes comme une vraie mamma. « On a emprunté plus de 2 millions d’euros. Il y a une énorme pression derrière car je ne maîtrise pas la cuisine, le commerce, le management d’une équipe. Or, à un moment il va falloir rembourser ces prêts ». Malgré son enthousiasme, Cathy va se heurter aux inévitables retards de travaux. De quoi lui donner quelques sueurs froides.