Grands Reportages samedi 8 juin sur TF1 - Grands mariages à petits prix (vidéo)

Samedi 8 juin 2024 à 14:50 sur TF1, Anne-Claire Coudray vous proposera de voir dans "Grands Reportages" « Grands mariages à petits prix » réalisé par Emmanuelle Mesplède.

Chaque année, plus de 400 000 Français se disent Oui ! L’occasion de se jurer fidélité, mais aussi de faire une grande fête réunissant amis et famille. Mais célébrer son amour peut coûter cher : 12 000 euros en moyenne, pour 80 invités. Un luxe inaccessible pour certains, qui choisissent de faire autrement.

Les équipes de “Grands Reportages” ont suivi trois couples qui font tout pour faire baisser la facture de ce qui doit être le plus beau jour de leur vie. Ils nous ont prouvé qu’avec un peu d’imagination et parfois de culot… On peut faire un grand mariage à petit prix.

En Bourgogne, Marine, professeure des écoles, et Anthony, patron d’une entreprise dans le bâtiment, rêvent d’un mariage grandiose, avec 400 invités ! Mais ils n’ont pas un budget illimité. Alors ils ont eu une idée osée : mettre leurs convives à contribution ! Décoration de la salle, préparation des 3 000 petits fours du vin d’honneur, retouche de la robe, maquillage, coiffure… à toutes les étapes, ils vont bénéficier de leur aide sans rien dépenser ! “Je vais même faire la tournée des copains pour leur piquer leurs plantes vertes”, s’amuse le marié. Un événement qu’ils qualifient de “collaboratif”. “J’aime beaucoup partager des moments avec mes amis; ces préparatifs ensemble nous laisseront encore plus de souvenirs!”, explique la future mariée. “Et comme on a des amis compétents, autant les utiliser!” Ou comment joindre l’utile à l’agréable, pour faire des économies.

Dans le Nord, Camille, contrôleuse de gestion, et Sébastien, informaticien, ne comptent pas non plus dépenser toutes leurs économies pour le jour J. Le couple s’est fixé un objectif : ne pas dépasser 10 000 euros, tout compris, pour une centaine d’invités. Pendant plusieurs mois ils vont se transformer en dénicheurs de bons plans : robe à cent euros, opération “une alliance achetée - une alliance offerte”, achat de champagne directement chez le producteur… la course aux bonnes affaires est lancée ! “Tant de dépenses pour une seule journée, ce ne serait pas raisonnable ! On peut faire un mariage très sympa sans avoir un budget exorbitant ! L’idée c’est de vivre un moment unique, pas d’être dans le tape-à-l’oeil !”, raconte Camille. Le compte à rebours commence…

En Haute Savoie, Hélène et Anthony, eux, ont toujours espéré un mariage sous les cocotiers, mais à petits prix. Ils font donc le pari d’aller se dire oui en République dominicaine. Depuis quelques années, l’île des Caraïbes, destination phare du tourisme “all inclusive”, applique ses méthodes et prix attractifs aux cérémonies de mariage. “On embarque à l’aveugle! On a signé sans avoir rien visité avant! Mais ça ajoute du piment, de la surprise!”, confesse le futur marié. Un pari audacieux, pour l’une des journées les plus importantes de leur vie !

Amour, argent, et astuces : pendant plus d’un an, les équipes de “Grands Reportages” ont suivi ces fiancés, qui entendent bien convoler, sans se ruiner.