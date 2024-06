Européennes 2024 : La grande soirée électorale sur France 2 dimanche 9 juin 2024

Dimanche 9 juin 2024 à partir de 19:25, France 2 proposera une grande soirée électorale réalisée par les équipes de la rédaction nationale de France Télévisions et consacrée aux résultats des élections européennes.

Cette grande soirée sera présentée, en direct, par Anne-Sophie Lapix, Laurent Delahousse, Francis Letellier et Maya Lauqué.

Analyses, décryptages, reportages et réactions avec de nombreux invités politiques en plateau et avec les envoyés spéciaux et correspondants de la rédaction nationale de France Télévisions en duplex des capitales européennes et dans les QG de campagne.

Les invités politique qui se succèderont sur le plateau seront communiqués dans le courant du week-end par France Télévisions. Cet article sera donc réactualisé à plusieurs reprises d'ici dimanche soir.