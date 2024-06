Reportages découverte - Pour l'amour des fleurs, samedi 15 juin 2024 sur TF1 (vidéo)

Samedi 15 juin 2024 à 14:50 sur TF1 dans "Reportages découverte", Anne-Claire Coudray vous proposera de voir ou de revoir « Pour l'amour des fleurs », un document réalisé par Clémence Bragard et Franck Duprat.

Une fièvre verte s’est emparée des Français. Qu’ils soient amateurs ou professionnels, ils sont près de 17 millions à mettre les mains dans la terre pour y faire pousser fleurs, plantes et arbres de toutes sortes et de tous horizons. Pendant près d’un an les équipes de “Reportages découverte” sont parties à la rencontre de quatre passionnés qui vivent au rythme du monde végétal.

Anette Pedersen a découvert sa passion pour les fleurs en Alsace il y a vingt ans. Aujourd’hui à la tête d’une grande pépinière, elle s’est lancée un sérieux défi : réaliser, pour l’édition 2021 de Folie Flore, un immense tableau végétal représentant l’industrie textile de la région. « Je ne vais pas pouvoir faire ça toute seule. Sans l’armée de bénévoles que je compte convaincre, je n’y arriverai jamais ! » Anette a une semaine pour recouvrir de plus de 100.000 fleurs l’immense parking de la foire de Mulhouse.

Dans la famille Laigneau, on aime autant le monde végétal que les vieilles pierres. Depuis qu’ils ont acheté le domaine du Rivau il y a vingt ans, Eric, avec son épouse Patricia et leurs deux filles font tout pour redonner vie et splendeur à ce château de la Loire bâti au XVème siècle. 15 jardins remarquables entourent déjà la forteresse. Pour renouveler la carte du restaurant gastronomique et proposer un menu végétal, au printemps, un nouveau potager va voir le jour, entièrement parsemé de fleurs comestibles. « Mettre des fleurs gourmandes dans une recette, c’est comme déguster un parfum avec son palais ! C’est aussi délicieux que surprenant » affirme la châtelaine.

Nathalie a la passion des fleurs coupées. Depuis de nombreuses années, elle participe à une prestigieuse compétition florale : le concours de bouquet de Monaco, un événement de portée mondiale imaginé par Grace Kelly en 1968. Pour la première fois, Nathalie aura son mari pour partenaire. Problème, Dominique est totalement novice… Alors elle est un peu plus tendue que d’habitude : « Ce qui compte, c’est que notre création attire le regard de la princesse Caroline. Ensuite… le tour est joué ! ». Pour être fin prêt le jour J, le couple va se soumettre à un entrainement d’athlètes.

Stéphane Piquart est sourceur de matières premières pour les grandes maisons de parfum. Ce nantais a fait le tour du monde pour découvrir des senteurs inconnues et extraire les essences des plantes les plus rares. Aujourd’hui, il se lance dans une aventure made in France. « Que ce soit au Mexique ou en Charente, c’est avec mon nez que je chasse mes trésors ». A la demande de Marie, qui a décidé de relancer la maison de parfum fondée par son arrière-grand-père, Stéphane va arpenter les berges du lac de Grand lieu pour débusquer de nouveaux arômes et faire renaitre un jus historique...