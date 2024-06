Gabriel Attal invité du Journal de 20 Heures de France 2 dimanche 16 juin 2024

Dimanche 16 juin 2024, Gabriel Attal, Premier ministre, sera l'invité exceptionnel du Journal de 20 Heures de France 2 présenté par Laurent Delahousse.

Suite à la dissolution de l'Assemblée Nationale, les élections législatives se dérouleront de manière anticipée. Le premier tour aura lieu le 30 juin 2024, le second tour est prévu pour le 7 juillet 2024.

C’est la sixième fois depuis le début de la Cinquième République qu’une dissolution est décrétée par recours de l’article 12 de la Constitution, mais la première au cours d’un quinquennat.

Le Premier ministre, Gabriel Attal, s’est engagé à mener la campagne des législatives pour “éviter le pire” et assurer la stabilité et la construction. Dans ce contexte, il dénonce les accords entre différents partis et appelle à un choix clair.

Gabriel Attal sera sur le plateau du Journal de 20 Heures de France 2 dimanche 16 juin 2024. Il répondra aux questions de Laurent Delahousse.