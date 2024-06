20h30 le dimanche 16 juin 2024 : les invités de Laurent Delahousse sur France 2

Dimanche 16 juin 2024 après le 20H de France 2, Laurent Delahousse présentera un nouveau numéro de "20h30 le dimanche". Voci les invités qui seront reçus cette semaine.

Après le journal de 20H, dans une seconde partie, Laurent Delahousse accueille un invité pour un grand entretien dans "20h30 Le Dimanche".

Les personnalités conviées par Laurent Delahousse viennent présenter leur "histoire française" et leur regard sur l’air du temps.

Ce rendez-vous du dimanche soir se finit sur une note musicale avec la prestation live d'un(e) artiste ou d'une formation.

Au sommaire ce dimanche 16 juin 2024 :

L'interview • Soprano



A l’occasion de la sortie, le 21 juin prochain, de son huitième album « Freedom », le chanteur et rappeur marseillais Soprano revient sur ses 30 ans de carrière. De ses débuts au sein du groupe de rap Psy 4 de la Rime à sa carrière solo, l'artiste d'origine comorienne a su mélanger les styles et revendique un rap sans vulgarité. Il parle de ses influences musicales et de ses engagements.

A partir du 8 mars 2025, il sera sur les routes de France avec son « Freedom Tour », une cinquantaine de dates de concert en France, en Belgique et en Suisse.

Face à l'écran • Artus



Artus, humoriste, acteur scénariste et réalisateur français, est sur plateau de "20h30 le dimanche", accompagné de trois des comédiens du film événement « Un P’tit Truc en plus », qui flirte désormais avec les 7 millions d’entrées. Une comédie divertissante et optimiste qui détricote les préjugés liés au handicap. Forte de ce succès, la joyeuse équipe du film a monté les marches du festival de Cannes le 22 mai dernier au son de Bande organisée, du collectif marseillais 13'Organisé.

Le live • Soprano

Soprano et ses choristes interprètent « Freedom », titre éponyme de l'album.