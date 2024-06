Grands Reportages - La folie des parcs d'attractions, dimanche 23 juin 2024 sur TF1 (épisode 2)

Dimanche 23 juin à 13:40 dans "Grands Reportages" sur TF1, Anne-Claire Coudray vous proposera de découvrir le 2ème épisode de « La folie des parcs d'attractions » une série documentaire signée Elise Joseph, Karim Ouaffi et Myriam Zehar.

Des montagnes russes aux spectacles vivants, les Français sont de plus en plus friands des parcs d’attractions et de loisirs. Le pays en compte plus de 300. Les professionnels du secteur ont observé une fréquentation record en 2023, avec 63 millions de visiteurs. Malgré l’inflation et des prix parfois très élevés, le parc d’attraction reste un loisir populaire auprès des familles. Mais la concurrence est rude. Chaque année de nouveaux établissements ouvrent leurs portes. Alors pour se démarquer, il faut investir sans cesse, se renouveler, proposer un univers unique.

Pendant plusieurs mois, les équipes de "Grands Reportages" ont poussé les portes de ces mondes magiques et féeriques : de la mégastructure au petit parc familial, du Parc Astérix à Nigloland, du PAL à Rocher mistral, de Dinopédia à Portaventura en Espagne. Nous vivrons les défis de celles et ceux qui œuvrent dans l’ombre, pour faire vibrer des millions de clients chaque année.

Une série en 3 épisodes pour tout savoir des coulisses des parcs d’attractions.

Épisode 2

Au parc Astérix, c’est enfin l’heure de vérité pour la troupe de la nouvelle comédie musicale. Après trois mois de fermeture hivernale, le parc ouvre ses portes au public et fête cette année ses 35 ans ! Une fin en apothéose et pleine d’émotion pour toute l’équipe qui se prépare depuis plusieurs mois. Le résultat sera-t-il à la hauteur des espérances de la direction, qui a investi près de 4 millions d’euros dans ce spectacle ?

Au PAL- le parc qui allie zoo et attractions- le rythme s’accélère. Pour finaliser la forêt scandinave qu’il a créé de toute pièce, Sébastien Pallanca recevra l’aide de jeunes d’un lycée agricole ; ils devront mettre les bouchées doubles pour être prêts avant l’ouverture. Thibault Montelimard, le directeur d’exploitation va enfin faire découvrir aux visiteurs sa nouvelle attraction intitulée « Fjord explorer ». Un « water coaster » à la fois grand huit et manège aquatique, mais les débuts ne seront pas de tout repos… De son côté Rosemary Moignon, la vétérinaire, accueillera pour la première fois un couple de panthères nébuleuses, une espèce rare et protégée, les visiteurs parviendront-ils à les apercevoir ?

A plus de 800km de l’Auvergne, en Espagne, la famille Dias testera elle un nouveau service de visite « VIP » mené par Ouahiba chargée de clientèle à PortAventura. Grâce à elle, plus question de faire la queue ! Le rêve pour ces fans d’adrénaline, même si un imprévu gâchera leur journée…De leur côté, Aurélia et Reiarri, les danseurs polynésiens embauchés à la saison sur le parc, devront convaincre les directeurs artistiques avec leur nouvelle chorégraphie, et ces derniers seront attentifs à tous les détails. Au même moment Emma Descrot, la directrice du marché francophone devra gérer un évènement exceptionnel : accueillir 200 agents de voyages et tour-opérateurs. Avec une mission : conclure des accords pour attirer de nouveaux clients.

Vous découvrirez également Rocher Mistral. Un parc à thème au cœur des collines provençales, niché dans un château millénaire. Une plongée dans un monde de cape et d’épée où une nouvelle saison se prépare. Emmanuel Fell, metteur en scène a un défi de taille : écrire et créer un spectacle inédit pour le début de soirée, afin que les visiteurs restent jusqu’au show son et lumière de la nuit, que gère Morgan, le précieux technicien du château. Georgia, apprentie cascadeuse, fera, elle ses premiers pas. Cette ex-danseuse devra faire ses preuves dans un show particulièrement exigeant !

Enfin dans l’Est de la France, le petit village de Dolancourt, 135 habitants, s’est fait un nom sur la carte des parcs à thèmes avec Nigloland. Rodolphe Gélis, 35 ans, a pris la relève des fondateurs, son père et son oncle, il y a 3 ans. La passion des manèges coule dans les veines des Gélis depuis 7 générations ! Leurs ancêtres étaient acrobates et propriétaires de carrousels et théâtres ambulants. Pour cette nouvelle saison, le parc s’est lancé dans un chantier colossal, à 4 millions d’euros ! Un nouveau manège en monorail qui devra faire le tour du site de 40 hectares. Lara Gélis, la petite sœur de Rodolphe, l’autre héritière du parc, est aussi occupée par son propre chantier. Chargée des produits dérivés, elle lance cette année une nouvelle boutique. Frère et sœur vont tout donner pour que l’ouverture soit un succès et pour pérenniser l’entreprise familiale.