Reportages découverte - L'été de leurs premiers jobs sur TF1 dimanche 23 juin 2024

Dimanche 23 juin 2024 à 14:50 sur TF1 dans "Reportages découverte", Anne-Claire Coudray vous proposera « L'été de leurs premiers jobs », un reportage signé Adèle Salmon et Laurent Delhomme.

Chaque été en France, plus d’un million de jeunes vivent leur première expérience professionnelle. Pour financer leurs vacances ou leurs études, ils sont prêts à travailler dur pour obtenir leur première fiche de paie. Nouveau métier, nouvel environnement, nouvelles relations, ils ont tout à découvrir…et ils sont attendus au tournant par leurs employeurs.

Pendant deux mois, une équipe de "Reportages découverte" a accompagné quatre jeunes, soucieux de trouver leur place dans le monde du travail.

Anaïs, 18 ans, vit dans la région de Béziers. Elle est la fille aînée d’une famille de bouchers depuis trois générations. Cet été pour la première fois, elle va servir sur les marchés avec son père Alexandre. Manipuler la viande de bon matin et discuter avec la clientèle ne fait pas peur à Anaïs, qui souhaite créer plus tard sa propre marque de bijoux : « C’est sûr que ça n’est pas le métier de mes rêves, mais je mets le dégoût de côté…Pour moi c’est un métier de saison, il faut savoir tout faire ! ». Lors de cette expérience, fille et père vont-ils trouver le juste équilibre entre la famille et le travail ?

A 23 ans, Hugo a signé un contrat d’animateur dans le plus grand camping de France, dans les Landes. Pendant deux mois, il doit suivre le rythme endiablé des activités proposées aux 8000 vacanciers. Il peut compter sur l’aide de Romain et Blum, les deux amis avec lesquels il est venu relever ce défi. En quelques jours seulement, les trois étudiants apprennent 7 chorégraphies différentes pour danser sur scène devant 900 personnes. « Je n’ai jamais pratiqué la danse de ma vie, ni seul ni en groupe, mais je n’ai pas le choix, je vais vite devoir être au point pour ne pas décevoir le public ».

A Gruissan, près de Narbonne, Gaïa va découvrir le monde de la restauration. Cette jeune bachelière de 18 ans est formée par Melissa, la manageuse d’un grand restaurant en bord de plage. En haute saison touristique, Gaïa doit apprendre rapidement à porter de lourds plateaux et à ouvrir des bouteilles de vin. « Ce métier demande de l’agilité, de la dextérité et une bonne mémoire ». Cet été, la jeune fille découvre un métier semé d’embûches, mais aussi de nouvelles amitiés avec les autres saisonniers.

En Alsace, Yanis, 18 ans, passe son été à l’usine. Loin de la plage, il travaille dans la fabrique de chaussettes de son village natal. Chaque jour, pendant 8 heures, il effectue le même geste : positionner des chaussettes sur une machine pour leur donner une forme. « En tant que futur ingénieur, je trouve ça important de découvrir le travail à la chaîne, ça me permet d’enrichir ma vision du monde de l’industrie ». Malgré une forte chaleur et le bruit incessant des machines, Yanis va-t-il s’épanouir dans cette nouvelle vie d’ouvrier ?

A travers les parcours d’Anaïs, Hugo, Gaïa et Yanis, nous allons comprendre comment ces premières expériences professionnelles marquent ces jeunes travailleurs, depuis la découverte d’un métier jusqu’aux premiers pas vers l’indépendance.