L'Événement - Législatives 2024, le débat décisif sur France 2 jeudi 27 juin 2024, les invités de Caroline Roux

À trois jours du premier tour du scrutin, France 2 proposera le débat décisif des Législatives 2024 avec les questions des Français, jeudi 27 juin en direct à 20:50.

"L'Événement - Le débat décisif" sera animé par Caroline Roux qui recevra en plateau :

Gabriel Attal, Premier ministre.

Jordan Bardella, président du Rassemblement national.

Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste.

Ils confronteront leurs programmes alors que le pays s’apprête à élire une nouvelle Assemblée nationale. Quels projets pour la France ? Avec quel Premier ministre ?

Les candidats répondront également aux questions des Français.

Dès aujourd’hui, les téléspectateurs et internautes pourront poser leurs questions via le site franceinfo.fr et les réseaux sociaux de France Télévisions.