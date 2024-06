Alba Ventura quitte RTL pour rejoindre La Matinale de TF1 aux côtés de Bruce Toussaint

La journaliste Alba Ventura rejoint le groupe TF1 et sera aux côtés de Bruce Toussaint et ses chroniqueurs à la rentrée dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Après 16 années passées sur RTL, Alba Ventura quitte la station pour rejoindre le Groupe TF1 et sera aux côtés de Bruce Toussaint à la rentrée dans Bonjour ! La matinale TF1.

Alba Ventura viendra renforcer le côté politique de la matinale diffusée du lundi au vendredi à partir de 06:55.

De Radio Vitamine à TF1

Diplômée d’une maîtrise de communication à l’université d’Aix-Marseille, Alba Ventura a commencé sa carrière sur Radio Vitamine à Toulon.

En 1996, Alba Ventura a rejoint RMC pour présenter les journaux de la matinale. Par la suite, elle a travaillé pour Europe 1 en tant que présentatrice et reporter pour le service d’informations générales, puis a intégré le service politique en 2000.

En 2006, elle est retournée sur RMC jusqu'en 2008.

En août 2008, Alba Ventura a été nommée chef adjointe du service politique de RTL, et à partir de juillet 2012, elle a animé une chronique politique intitulée “Les carnets d’Alba” à 06:50. À la rentrée 2013, elle a succédé à Alain Duhamel pour l’édito politique du lundi au vendredi à 07:20.

Alba Ventura a également été chroniqueuse à la télévision dans l’émission “Un soir à la tour Eiffel” sur France 2 en 2015.

Autre passage à la télé dans l'émission "Zemmour et Naulleau" lors de la saison 2016-2017 comme chroniqueuse dans la séquence "Jusqu'ici c'était off".

Depuis de nombreuses années, Alba Ventura assurait deux billets par jour sur RTL. Le premier à 06:45 dans RTL Petit Matin de Jérôme Florin et Marina Giraudeau et le second, "L’édito d’Alba Ventura", à 07:15 dans la matinale d’Yves Calvi et Amandine Bégot.