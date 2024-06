Grands Reportages - Abus, malfaçons, les arnaques de l'immobilier samedi 29 juin 2024 sur TF1 (épisode 3)

Samedi 29 juin 2024 à 13:40 sur TF1, Anne-Claire Coudray vous proposera de découvrir dans "Grands Reportages" le 3ème et dernier épisode la série documentaire « Abus, malfaçons...les arnaques de l'immobilier » réalisée par Agathe Soleranski et Lucie Boudaud.

Vices dissimulés, arnaques, retards et malfaçons… L’univers de l’immobilier peut s’avérer parfois impitoyable. Et quand il s’agit d’obtenir réparation, le rapport de force est souvent inégal.

Pendant plusieurs mois, une équipe de "Grands Reportages" a enquêté sur la face cachée de ce secteur aux côtés d’acheteurs embourbés dans leurs travaux, de propriétaires lésés par certains promoteurs ou artisans peu scrupuleux, ou de victimes de mauvais investissements.

Dans ce troisième épisode :

Damien et Liliana pensaient acheter la maison de leur rêve mais la veille de la signature chez le notaire, la vente a été annulée. L’agent immobilier s’est envolé avec l’argent de leur dépôt de garantie : 32 000€. Ils se sont donc rabattus sur une maison à rénover, plus petite et moins chère, pour y installer rapidement leur famille recomposée. « On est bouleversés parce que, non seulement, on a perdu de l’argent, et là, on se retrouve à travailler comme des fous ! » Liliana tente d’obtenir justice grâce à un collectif de victimes … “Notre escroc s’est retourné vers nous, nous a bien toisés avec son petit sourire et s'est foutu de nous !”

Après un an et demi de retard de livraison de leur maison, Marie et Jérôme, un couple de trentenaires, n’ont toujours aucune perspective d’emménagement. Ils voient leur épargne s’envoler et leur projet de vie avec : « C'est des années d'économies, ils cassent notre rêve, et ils s’en foutent ! » Ils vont tenter un ultime coût de pression auprès du constructeur : “Il va falloir se bagarrer ! On va passer aux choses sérieuses !”.

Laurent est l’une des victimes de l’escroc que l’on surnomme “Le Madoff de Vichy”. Ruiné après avoir perdu plus de 300 000€, il se lance sur la piste de celui qu’il tient pour responsable. Il va tenter de le localiser. “J'ai l'impression d'être détective, policier, juge d'instruction depuis treize ans. C'est bouleversant.” Et ce qu’il va découvrir dépasse l’entendement : « Il n'a aucune morale, c’est un truc de malade ! ».

Pour les retraités, Jean-Paul et Nadine, dont le chantier a été abandonné après avoir versé 130 000 euros d’acompte, l’heure est au bilan. Car les factures s’accumulent : “Pour l’instant, c’est plus une vie, c’est une survie.” Les travaux pour reprendre le chantier et achever le gros œuvre viennent d’être fixés à 110 000 euros. « On a 75 ans, qui va nous prêter cet argent ? ». Ils comptent sur Raynald Herbette, expert en bâtiment, pour les sortir de cette passe difficile.