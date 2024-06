13h15 le samedi 29 juin 2024 sur France 2 - Les rêves de Pierrot Gagliano

Ce 29 juin 2024, le magazine “13h15 le samedi”, présenté par Laurent Delahousse, a braqué sa caméra sur un athlète hors norme, Pierrot Gagliano, malvoyant et surfeur professionnel.

Depuis sa naissance, Pierrot Gagliano est malvoyant en raison d’une maladie génétique dégénérative de la rétine. Un handicap qu’il n’a jamais voulu considérer comme une limite. Passionné de glisse, il s’est adapté et ses sens se sont aiguisés.

Les équipes de "13h15 le samedi" ont suivi son remarquable parcours.

Il a d'abord pratiqué le skateboard et le snowboard, avant de se rapprocher de l’océan où il a su conquérir les vagues. Au point de devenir surfeur professionnel, bien loin de sa Bourgogne natale, sur les plages de l’Atlantique et du Pacifique. A 23 ans aujourd’hui, il se classe parmi les meilleurs mondiaux de sa catégorie, et vit avec un mantra en tête : que son handicap n’entrave en rien la valeur qui lui est le plus chère, la liberté. Son prochain défi : une compétition internationale au Costa Rica…

Un portrait de Cyril Domanico, Nicolas Picquet, Thibault Payré et Eric Chevalier / Seiya Production.

À suivre...

Secrets sous le plancher

A l'ère de la dématérialisation dans laquelle beaucoup d'écrits sont expédiés dans le "cloud", ce nuage numérique qui flotte quelque part, des traces bien concrètes ressurgissent parfois du passé. Joachim Martin est réapparu bien longtemps après sa mort à travers un journal intime écrit sur des planchettes de bois volontairement dissimulées en 1880-1881 sous le parquet qu'il posait dans le château de Picomtal, au cœur des Hautes-Alpes.

Dans ces "mémoires d’outre-planche", Il conte son histoire, celle de son village et de ses habitants, sans aucun tabou. Soit 4 000 mots consignés sur 72 chutes de bois authentifiées et analysées par l’historien Jacques-Olivier Boudon, professeur à la Sorbonne et auteur du Plancher de Joachim, l'histoire retrouvée d'un village français (éd. Belin). Une chronique de la fin du XIXe siècle tenue par un homme du peuple à une époque où peu d’entre eux savaient écrire. Que racontent les planchettes ? Quels secrets sont éventés ? La quête de nouveaux écrits sera-t-elle fructueuse ?

Un reportage de Meriem Lay, Henri Desaunay, Simon Fichet, Maxime Souville et Oktay Sengul.