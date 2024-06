13h15 le dimanche 30 juin 2024 sur France 2 - L'Assiette française

A voir ou à revoir ce 30 juin 2024 sur France 2 dans "13h15 le dimanche", « L'Assiette française », un serie documentaire en 4 épisodes signée Clémentine Arnaud, Paul Degenève, Edouard Mounier et Benoît Viudès.

Cette série inédite en quatre épisodes explore le chemin de l’excellence en cuisine ainsi que le rayonnement de la gastronomie française à travers le monde.

Comment chefs, apprentis et producteurs œuvrent-ils au quotidien pour faire rayonner la gastronomie française et réinventer cet héritage national ? Quels sont les enjeux posés aux cuisiniers d'aujourd'hui et de demain ? Bien plus que de gastronomie, cette série parle d’écologie, de société, d’économie, tout en laissant une place primordiale aux histoires, à l’humain et à l’humour.

Cette série en quatre épisodes du magazine "13h15 le dimanche" « L’Assiette française », vous plonge au cœur de l'excellence française et suit plusieurs acteurs de cet univers : Christophe Dufossé, chef doublement étoilé qui organise une compétition à laquelle participent Pauline, 17 ans et seule fille de la brigade, et son ami Amara, un migrant de 19 ans. Mais aussi Laetitia Visse, spécialisée dans une cuisine de viandes et Matthieu Dupuis Baumal, un ancien rugbyman qui a ouvert un bistrot japonais. Ainsi que, Sylvie Albrand-Bolmond, fournisseuse de fleurs comestibles auprès de grands chefs et ses deux filles, Jeanne et Pauline.

Épisode 1 • Du pain sur la planche

Château de Beaulieu, Busnes, Nord-Pas-de-Calais. Christophe Dufossé, chef doublement étoilé, lance comme tous les mois une master class : ses apprentis et commis disposent de quinze jours pour inventer une recette. La compétition s’annonce acharnée.

Laetitia Visse, passionaria des mangeurs de côtes de bœuf, s’est spécialisée dans une cuisine de viandes, à Marseille. Mais ce matin, sa livraison n’arrive pas. De son côté, à Aix-en-Provence, Matthieu Dupuis Baumal refait les menus de l’un de ses quatre restaurants : un bistrot japonais pour lequel cet ancien rugbyman rêve d’étoile.

Épisode 2 • Les bouchées doubles

Sylvie Albrand-Bolmond fournit des chefs étoilés en fleurs comestibles. Cette année, sa fille Jeanne, 20 ans, la rejoint sur l’exploitation. Mais travailler en famille n’est pas toujours facile.

A Busnes, Pauline, 17 ans, s’entraîne pour la master class. C’est la seule apprentie fille de cette brigade entièrement masculine. La seule et la meilleure pour son âge. Son ami Amara, un migrant de 19 ans à qui le chef a donné sa chance, n’est pas en reste.

Laetitia, quant à elle, s’interroge sur le sens de la hiérarchie en cuisine et fait appel à un coach en santé mentale pour l’aider à manager ses équipes.

Épisode 3 • Coup de feu

A Busnes, c’est le jour de la master class. Il faudra sortir les assiettes à 11h30 précises. Les concurrents sont fébriles.

Sylvie quitte sa deuxième fille, Lili, qui va partir en apprentissage. Les fines fleurs pleurent.

Laetitia est membre d’un concours agricole dans le Limousin. Quelle place pour les femmes ?

Épisode 4 • Les pieds dans le plat

Matthieu sert son nouveau plat mais l’accueil des clients n’est pas celui qu’il espérait.

Sylvie part à la conquête d’un nouveau chef : elle a réalisé pour lui une cueillette spéciale. Le stress monte. A Busnes, qui sera le grand gagnant de la master class ?

Pauline, Amara, ou un autre ? Le jury ne les ménage pas.