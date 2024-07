Jeudi 4 juillet 2024 à 20:40 sur France 2, Carole Roux vous proposera de suivre en direct le débat de l'entre-deux-tours des élections législatives 2024.

A trois jours du second tour des législatives, alors que la France fait face à un scrutin historique, France 2 proposera "L'Evénement - Législatives 2024 - Le choix décisif" présenté par Caroline Roux, jeudi 4 juillet en direct dès 20:40.



Caroline Roux donnera la parole aux grandes formations politiques du pays. Quelles alliances sont encore possibles ? Comment gouverner la France ? Quels sont les pouvoirs d’un Premier ministre en cas de cohabitation ? Quels sont les scénarii politiques les plus probables après le 7 juillet ?

En direct sur France 2, Gabriel Attal, Premier ministre, Jordan Bardella, président du Rassemblement national, Raphaël Glucksmann, député européen Place Publique et David Lisnard, maire Les Républicains de Cannes répondront aux questions des Français sur l’élection et ses enjeux.

Dès aujourd’hui, les téléspectateurs et internautes pourront poser leurs questions via le site franceinfo.fr et les réseaux sociaux de France Télévisions.

Ce débat sera également diffusé sur TV5 Monde.