"20h30 le samedi" du 6 juillet 2024 sur France 2 - Le défi de mes 50 ans

Au sommaire du magazine "20h30 le samedi", présenté par Laurent Delahousse ce 6 juillet 2024 sur France 2 dans la continuité du JT de 20H, « Le défi de mes 50 ans ».

"20h30 le samedi" se met aux couleurs de l’été avec une collection inédite de portraits, de belles histoires et de voyages…

Le défi de mes 50 ans

Le plus dépaysant des voyages n’est pas toujours celui que l'on croit... Y a-t-il une liste de choses que vous vous êtes promis de réaliser un jour ?

Le magazine "20h30 le samedi" a suivi Jezahel, pour ses 50 ans, elle a fait une liste : 50 défis, plus ou moins faciles à réaliser, avant de souffler ses 50 bougies. Et parmi ceux-là figure l’auto-stop…

Avec sa meilleure amie Laurence, la novice s’est fixé un objectif : participer à une aventure collective un peu loufoque, le Mad Jacques Stop dont l’objectif est de rejoindre le plus rapidement possible en auto-stop un tout petit village de la Creuse… Au départ de Lyon, 350 kilomètres séparent Jezahel et Laurence de leur destination, 350 kilomètres pendant lesquels tout peut arriver.

Un reportage de Lucile Aimard, Patrice Caillonneau et Elise Leygnier.