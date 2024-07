Sommaire de "13h15 le dimanche" du 7 juillet 2024 sur France 2 - L'Assiette française (épisode 2)

A voir ou à revoir ce 7 juillet 2024 sur France 2 dans "13h15 le dimanche", le 2ème épisode de « L'Assiette française », un serie documentaire signée Clémentine Arnaud, Laura Damase, Paul Degenève, coordonnée par Marie-Laure Gendre.

Cette série en quatre épisodes explore le chemin de l’excellence en cuisine ainsi que le rayonnement de la gastronomie française à travers le monde.

Comment chefs, apprentis et producteurs œuvrent-ils au quotidien pour faire rayonner la gastronomie française et réinventer cet héritage national ? Quels sont les enjeux posés aux cuisiniers d'aujourd'hui et de demain ? Bien plus que de gastronomie, cette série parle d’écologie, de société, d’économie, tout en laissant une place primordiale aux histoires, à l’humain et à l’humour.

Cette série en quatre épisodes du magazine "13h15 le dimanche" « L’Assiette française », vous plonge au cœur de l'excellence française et suit plusieurs acteurs de cet univers : Christophe Dufossé, chef doublement étoilé qui organise une compétition à laquelle participent Pauline, 17 ans et seule fille de la brigade, et son ami Amara, un migrant de 19 ans. Mais aussi Laetitia Visse, spécialisée dans une cuisine de viandes et Matthieu Dupuis Baumal, un ancien rugbyman qui a ouvert un bistrot japonais. Ainsi que, Sylvie Albrand-Bolmond, fournisseuse de fleurs comestibles auprès de grands chefs et ses deux filles, Jeanne et Pauline.

Épisode 2 • Au four et au moulin

Matthieu Dupuis-Baumal voit son ambition se concrétiser : le célèbre guide Gault et Millau lui décerne quatre toques et un 17/20 pour l’un de ses deux restaurants gastronomiques à Aix-en-Provence. Un coup de pression supplémentaire car désormais, il va falloir maintenir ce niveau…

A Marseille, Laëtitia Visse, spécialisée dans une cuisine de viandes, s’interroge : face à l’inflation qui touche toute la restauration, elle aussi a du mal à joindre les deux bouts. Elle craint de devoir un jour rendre son tablier…

Cette année, elle se l’est juré, Jessica va voir le bout du tunnel. Issue d’une famille de producteurs de lait depuis cinq générations, l’histoire aurait pu s’arrêter en 2010, quand ses parents, criblés de dettes et accablés par la baisse du prix du lait, vendaient leur produit à perte. A cette époque, elle a eu un déclic…

Franck Ponthier est le maraîcher d’un étrange jardin d’un hectare, à cinq minutes de la station de métro Saint-Denis - Université. Comme tous les mercredis, il part livrer 30% de sa production de légumes à une quinzaine de grands restaurants parisiens, tandis que sa collègue enfourche son vélo pour donner le reste à des associations.