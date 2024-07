Défilé du 14 juillet 2024 : le dispositif de TF1 avec Thomas Pesquet en invité d'honneur

Dimanche 14 juillet 2024, TF1 proposera une émission spéciale en direct dès 06:00 pour suivre cette matinée exceptionnelle grâce à la mobilisation de plus de 250 personnes déployées à Paris et en région.

Présentée par Anne-Claire Coudray, Marie-Sophie Lacarrau, Gilles Bouleau et Bruce Toussaint, cette édition spéciale sera marquée par de nombreuses séquences inédites avec en point d'orgue le grand défilé militaire qui célébrera le 80ème anniversaire de la Libération de la France et les Jeux Olympiques 2024.

Les grands moments et les séquences inédites

Dès 06:00, Anne-Claire Coudray, Marie-Sophie Lacarrau, Gilles Bouleau, Bruce Toussaint et l'ensemble de la rédaction, feront vivre aux téléspectateurs ce 14 juillet exceptionnel dont la cérémonie culminera au défilé militaire sur l'avenue Foch. Les équipes de TF1 suivront les aviateurs de la Patrouille de France, les marins du porte-avions Charles de Gaulle, seront à bord des hélicoptères de l’aviation légère de l’armée de Terre, qui fête ses 70 ans.

Gilles Bouleau va se prêter au « tir de confiance » des hommes du GIGN, une expérience inédite à la télévision française. Il sera également aux côtés des commando-parachutistes pour un saut au-dessus de la capitale.

Anne-Claire Coudray et Jean-Baptiste Boursier seront en immersion aux côtés du GIGN, de la BRI et du RAID. Pour la première fois de leur histoire, les 3 unités d'élite vont collaborer pour sécuriser les Jeux Olympiques de Paris. Elles ont accepté en exclusivité que les équipes de TF1 filment un exercice d'intervention inédit et spectaculaire. Anne-Claire Coudray sera aux côtés du RAID et de la BRI lors d’une prise d’otage. Jean-Baptiste Boursier suivra les hommes du GIGN à bord d’un hélicoptère de l’armée pendant l’assaut donné par les forces de sécurité, lors de cet exercice.

François-Xavier Ménage sera en immersion avec les équipes de l’armée de Terre au centre d'entraînement aux actions en zone urbaine (CENZUB), un lieu unique en Europe. Le reporter de TF1 nous fera vivre dans les conditions du direct l'entraînement des forces armées à la guérilla urbaine. Des séquences impressionnantes, certaines à balles réelles, qui n’ont jamais été filmées auparavant.

Marie-Sophie Lacarrau emmènera les téléspectateurs de ce 14 juillet à bord d’un A400M à l'occasion des 90 ans de l'armée de l’Air et de l’Espace. Accompagnée de Thomas Pesquet, la présentatrice du 13H nous fera vivre en direct un moment exceptionnel, rampe ouverte au-dessus de Paris pendant le défilé.

Denis Brogniart, intégrera le commando Montagne du 13e bataillon de chasseurs alpins de Chambéry. Au cours de la journée, il effectuera un exercice périlleux et un assaut en haute montagne.

À quelques jours des JO de Paris 2024, ces scénarios montrent le quotidien des militaires et des forces spéciales françaises. Les présentateurs et grands reporters de TF1 livreront tout au long de la journée leurs témoignages, leurs sensations et leurs impressions.

Thomas Pesquet, invité d'honneur de TF1

À l'occasion du 90e anniversaire de l'armée de l'Air et de l'Espace, Thomas Pesquet, astronaute, pilote, ingénieur, sera l'invité exceptionnel de cette édition spéciale.

Il sera aux côtés de Marie-Sophie Lacarrau à bord d'un A400M au départ de la base aérienne d'Orléans pour un moment d'exception.