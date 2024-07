"Reportages découverte - Voitures neuves ou d’occasion : attention aux arnaques" sur TF1 dimanche 21 juillet 2024 (vidéo)

Dimanche 21 juillet 2024 à 14:50 sur TF1, Audrey Crespo-Mara vous proposera de voir ou revoir dans "Reportages découverte" « Voitures neuves ou d’occasion : attention aux arnaques » réalisé par Denis Einaudi.

C’est le deuxième budget dans les dépenses des Français : l’automobile. Chaque foyer y consacre entre 10 et 20% de ses revenus. Et quel que soit son coût d’achat, les Français ne semblent pas prêts à renoncer à la voiture. 85% en possèdent une. Et ça, des petits malins l’ont bien compris. Alors, comment faire pour ne pas se faire arnaquer le jour de l’achat ? Neuf ou occasion, quel est le bon choix ? Qui sont ceux qui profitent illégalement de ce marché ? “Reportages découverte” a mené l’enquête.

Tout commence souvent sur un site de petites annonces entre particuliers. Chaque année, plus de 3 millions de personnes espèrent y trouver la voiture d’occasion de ses rêves. “Reportages découverte” a découvert comment des escrocs s’infiltrent dans ces sites internet pour harponner leurs victimes. A 21 ans, Pauline a perdu toutes ses économies. « Se dire qu’on a travaillé pendant 10 mois pour se payer sa voiture et que finalement elle n’est pas là… c’est terrible ! Et on ne sait même pas où est l’argent. »



La jeune femme est loin d’être un cas isolé. 15% des acheteurs déclarent s’être déjà fait arnaquer sur le marché des véhicules d’occasion. Nicolas et Juan travaillent pour une start-up qui aide à éviter de croiser la route d’escrocs ou de particuliers malhonnêtes. Ils mettent en relation acheteurs et vendeurs. Mais avant, chaque voiture passe un casting exigeant : « Spectromètre, voltmètre, profondeur pneumatiques, testeur de liquide frein… on vérifie tout ! ». Vous verrez que rien ne leur échappe !

“Reportages découverte” a aussi découvert un scandale qui met en danger des millions d’automobilistes. Sur nos routes, circuleraient de nombreuses voitures bonnes pour la casse, de manière parfaitement illégale. On l’appelle « l’arnaque des voitures inondées ». Sans le savoir Antonio a roulé plusieurs mois au volant d’une épave : « On a découvert de la boue sous les cache-moteur et des trous dans le plancher. C’est la 4ème dimension et ça nous arrive… » Comment tout cela est-il possible ? Cette enquête vous révèlera un tour de passe-passe aussi simple que dangereux.

Faire appel à des intermédiaires professionnels serait-il la solution ? Pas si sûr. Les mandataires promettent de négocier pour vous chez les concessionnaires. Mais certains d’entre eux semblent vite oublier leur promesse. L’un d’eux a attiré notre attention. Il garantit des voitures certifiées par un expert. Céline leur a fait confiance. Sa belle voiture est tombée en panne quelques jours seulement après son achat. « J’ai entendu un bruit énorme, comme si quelque chose avait cédé et après elle n’a plus jamais voulu redémarrer. ». D’anciens salariés ont accepté de nous révéler les méthodes. « Il fallait faire payer le client le plus vite possible pour qu’il ne puisse plus faire machine arrière. Et pour ça nous avions des techniques précises. »

Heureusement, il existe des professionnels qui se plient en quatre pour vous faire gagner de l’argent. A Calais, Christian et Sylvie sont de ceux-là, et ça fait 20 ans que ça dure : « Je dis toujours la vente ne s’arrête pas le jour de la livraison, c’est trop facile, vous donnez la voiture, les papiers au client et débrouillez-vous ? Non, nous on offre du 4 étoiles. » Résultat, certains de leurs clients changent de voiture tous les trois ans sans perdre un centime ! Ils nous ont donné quelques-unes de leurs astuces.