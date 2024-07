"20h30 le dimanche" du 21 juillet 2024 sur France 2 - L'odyssée de Serge Briez

Au sommaire du magazine "20h30 le dimanche", présenté par Laurent Delahousse ce 21 juillet 2024 sur France 2 dans la continuité du JT de 20H, « L'odyssée de Serge Briez ».

"20h30 le samedi" se met aux couleurs de l’été avec une collection inédite de portraits, de belles histoires et de voyages…

La story • L'odyssée de Serge Briez

Le magazine "20h30 le samedi" a pris ses quartiers d'été en Méditerranée, sur le voilier de Serge Briez et ses équipes.

Depuis des années, ce navigateur, photographe animalier et fondateur de l'ONG Les Peuples de la mer, à Leucate, fend l’écume pour observer, recenser, et comptabiliser avec des scientifiques les différents spécimens de la faune marine, dont de grands dauphins. Ils croisent parfois des groupes de 50 mammifères. Une aventure humaine pour l’équipage fasciné par cet espace de biodiversité parmi les plus riches au monde.

Un émerveillement au large de nos côtes aussi pour les enfants qui embarquent régulièrement sur le voilier dans le cadre de l'Aire marine éducative (AME), une journée d'observation de la faune marine et des oiseaux pour sensibiliser les plus jeunes à la préservation du vivant. Saviez-vous qu’en Méditerranée vous pouvez croiser des baleines, des requins pèlerins et des hippocampes ?

Un reportage de Thibault Pomares, Vincent Massot et Vincent Martin.