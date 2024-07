Cérémonie d’ouverture des JO de Paris 2024 : France 2 se mobilise dès 06:30, le programme de la journée

Vendredi 26 juillet 2024 à partir de 06:30, France 2 vous proposera une journée exceptionnelle à l'occasion de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris.

La cérémonie débutera à partir de 19:30, mais France 2 se mobilisera dès 06:30 et tout au long de la journée pour vous faire vivre les coulisses et les préparatifs de cette soirée exceptionnelle.

Pour cette journée unique, une mobilisation des équipes de France Télévisions à la hauteur de l’événement ! Sportifs légendaires, journalistes experts, consultants et personnalités du monde de la culture vous offriront leurs analyses et leurs regards aiguisés à quelques heures de la cérémonie.

06:30 "Télématin", en direct depuis le Trocadéro, présenté par Maya Lauqué et Damien Thévenot.

09:30 "Place aux jeux" présenté par Louise Ekland et Mohamed Bouhafsi.

11:30 "La flamme accueille le monde" présenté par Anne-Sophie Lapix et Cédric Beaudou.

13:00 Le Journal de 13 Heures, pour la première fois depuis le Trocadéro, présenté par Julian Bugier.

13:50 "Objectif Or présenté par par Anne-Sophie Lapix et Cédric Beaudou.

14:00 "Le sprint final" présenté par Julia Vignali et Julian Bugier.

Lla Flamme Olympique réalise son sprint final à Saint-Denis avec un ultime relais riche en lieux symboliques avec notamment Laetitia Casta, MC Solaar, Gahda Hatem, Snoop Dogg, Sergueï Bubka, Chiara Zenati, Booder, Ban Ki-moon... et un pré-show, une performance live symphonique exceptionnelle de Slimane depuis le parvis de la basilique cathédrale Saint-Denis , accompagné par la chorale urbaine Sankofa Unit et dirigé par la cheffe Zahia Zivouani et son orchestre Divertimento qui ouvriront les festivités musicales.

17:30 "L'avant-cérémonie d'ouverture".

Pour la première fois dans l'histoire des Jeux Olympiques, un tapis rouge sur lequel défileront des invités du monde du sport et de la culture à la Cérémonie d'ouverture présentée en direct par Laurent Luyat depuis le Trocadéro et Anne-Sophie Lapix et Nagui depuis le tapis rouge.

19:30 Cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques & Paralympiques de Paris 2024.

Cérémonie présentée par Daphné Bürki, Laurent Delahousse et Alexandre Boyon depuis le Trocadéro et des envoyés spéciaux à Paris, en Île-de-France, sur le territoire, en Outre-mer et depuis les sites de compétition.

Grâce à France Télévisions, les téléspectateurs seront aux premières loges de ce spectacle grandiose se déroulant sur la Seine, entre le pont d'Austerlitz et le pont d'Iéna.