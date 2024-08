"Reportages découverte" : Les artisans qui envoient du bois, samedi 10 août 2024 sur TF1 (vidéo)

Samedi 10 août 2024 à 16:10 sur TF1 dans "Reportages découverte", Audrey Crespo-Mara vous proposera de voir ou de revoir « Les artisans qui envoient du bois », un reportage de Bruno Timsit.

Les artisans Français sont parmi les plus réputé au monde. Quelques domaines se distinguent : la gastronomie, la joaillerie mais aussi le travail du bois. Ils sont ébénistes, menuisiers ou charpentiers et ils ont acquis un niveau exceptionnel.

Décors somptueux pour le théâtre, fabrication de meubles de luxe, restauration du bureau de Louis XIV… Pendant deux ans, une équipe de "Reportages découverte" a suivi ces artisans dans la réalisation de projets exceptionnels.

En 20 ans de carrière, l’ébéniste Frédéric Leblanc a restauré des bureaux très prestigieux comme ceux de Marie-Antoinette ou de Napoléon. Mais redonner sa forme d'origine au bureau de louis XIV, l’un des chefs-d’œuvre de notre patrimoine, est un tout autre défi. Passé entre les mains de collectionneurs privés, le meuble a subi de multiples transformations. Frédéric va devoir mener une véritable enquête pour redonner au bureau royal tout son éclat afin qu’il retrouve sa demeure d’origine : le château de Versailles. « Quand il sortira de la caisse et qu’il sera dans ce lieu, je verrai si j’ai bien réussi mon travail. »

Dans les forêts des Vosges, l'entreprise familiale de Dominique Roitel fabrique depuis plus de 150 ans du mobilier d'exception pour des châteaux et des hôtels. « Je suis né dans les copeaux. Quand j'étais petit, je m'amusais dans le garage à construire des chaises avec le moindre bout de bois. » Cette fois, Dominique va devoir répondre aux demandes très originales de la propriétaire d’un château transformé en hôtel de luxe. Au programme, la création de meubles de style dont un lit à baldaquin très romantique pour la suite royale, qui va donner beaucoup de fil à retordre à Dominique et ses équipes.

Benjamin Teixeira est charpentier sur des chantiers exceptionnels. Son nouveau défi : restaurer la charpente du prestigieux château de Villers-Cotterêts en Picardie, le plus grand chantier de France après Notre-Dame de Paris. Mais pour réaliser ce projet titanesque, les délais sont particulièrement serrés. « Pour un chantier de cette taille, il faut normalement trois ou quatre ans de travail. Et là, tout doit être terminé dans sept mois. » La découverte de champignons dans la charpente et la blessure d’un compagnon lors des travaux vont mettre les nerfs de Benjamin à rude épreuve.

À seulement 25 ans, Gautier Dragna a trouvé le job de ses rêves. Il fabrique les décors de l'Opéra de Paris. Un cadre exceptionnel, dans lequel le jeune menuisier travaille avec Régis, son binôme. Pour Cendrillon, le nouveau spectacle de l’Opéra, Gautier et Régis vont devoir fabriquer un décor particulièrement complexe autour d’une machine étonnante. « Il y a certains spectacles qui vont nous marquer plus que d'autres, par rapport à la complexité de l'ouvrage. Celui-là, son rendu final, je pense qu'il va marquer parce que la machine, c'est quelque chose d’assez particulier. » Mais avant la première représentation, les problèmes vont s’accumuler dans leur atelier.