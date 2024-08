"Reportages découverte" : Pour l'amour du pain, samedi 17 août 2024 sur TF1 (vidéo)

Samedi 17 août 2024 à 13:40 sur TF1, Audrey Crespo-Mara vous proposera de voir ou de revoir dans "Reportages découverte" « Pour l'amour du pain » un document réalisé par Stéphane Ferracci.

Elle est longiligne, pèse 250 grammes et fait craquer tout le monde : la baguette. Entre les Français et le pain, c'est une éternelle histoire d'amour. 92% des Français affirment même qu'ils ont besoin de pain tous les jours. Certains d’entre eux ont même décidé d'y consacrer leur vie.

Apprentis, fous de concours, ambulant ou paysan avant tout…pendant plus d’un an les équipes de "Reportages découverte" ont suivi ces boulangers hors du commun.

Romain (17ans) est apprenti boulanger à l'Institut des Métiers et des Techniques de Grenoble. En plus de ses cours, Romain s'entraine presque tous les jours pour préparer le championnat de France des écoles de boulangerie. Il a été choisi par ses professeurs pour représenter son établissement et être le « porte-drapeau » de son équipe car il est de loin l'élève le plus passionné. « J'aime me réveiller très tôt le matin pour préparer du bon pain ou des croissants pour faire plaisir aux gens » affirme fièrement Romain. Nous allons suivre le jeune homme pendant plusieurs semaines pour ne rien manquer de sa préparation méthodique, du stress de la compétition, jusqu'à la délivrance du résultat final. Romain s'est entrainé très dur, mais le championnat de France est très relevé. Sa préparation sera-t-elle suffisante ? Comment va-t-il supporter la pression des enseignants son lycée qui est sélectionné pour la finale pour la première fois de son histoire ?

Aurélie (35 ans) enchaînait les petits boulots depuis des années. Mais il y a deux ans, après avoir acheté une machine à pain grand public, elle a une révélation : elle veut devenir boulangère ! Dans les mois qui suivent, elle passe son CAP de boulangère, puis cherche dans la foulée un fond de commerce à vendre. Nous la suivons avec son compagnon Pascal, durant les quelques mois qui précédent l'ouverture de sa boulangerie à Lablachère en Ardèche. « Je suis en train d’exaucer mon rêve. J'ai rêvé d'ouvrir ma propre boulangerie et c'est en train de se passer. Moi, je fais du pain avec amour ! », explique la jeune femme, les yeux remplis de larmes. Mais Aurélie sera-t-elle capable d'assurer la production quotidienne, alors qu'elle a très peu d'expérience et n'a jamais tenu de commerce ? Sera-t-elle assez forte pour supporter les charges de travail et les nuits blanches à répétition ?

Blandine et Vincent (30 ans) se sont rencontrés durant leurs études d'ingénieurs agronomes à Rennes. Ils ont ensuite saisi l'opportunité de travailler sur des terres familiales dans le sud de la France, dans le Var, à côté de Brignoles. D'un côté, ils font pousser des blés anciens sur 21 hectares de champs, de l'autre ils fabriquent leur pain bio avec leurs propres récoltes. « C'est toujours plus satisfaisant de savoir que ce sont les blés qu'on a semés. C'est un peu comme nos petits quoi », explique Blandine pendant qu'elle pétrit à la main la pâte pour la production du jour. Mais le climat et surtout les sangliers s'acharnent de plus en plus sur les récoltes ... Chaque année, c'est un peu une loterie... Vont-ils réussir à produire assez de blé pour fournir en pain leurs clients toute l'année ?

Christelle et Jean-Christophe sont des extraterrestres dans le petit monde de la boulangerie ... Ils sont les premiers boulangers « mobiles » de France. Ce couple de quadragénaires se déplace à bord d'une boulangerie sur roues, un camping-car aménagé de 6 tonnes, pour proposer du pain frais aux habitants des petites communes du Perche. Chaque jour, Christelle vend quelques 300 baguettes et 150 croissants que son mari Jean-Christophe façonne et cuit à l'intérieur de leur camion. "Le problème à la campagne, c'est que tout ferme, tout se casse la binette, il n'y a plus de boulangerie. C’est pour cela qu’on a eu cette idée”, explique Christelle. Fort du succès de ce concept en milieu rural, Christelle et Jean-Christophe ont décidé de s'attaquer aux grands marchés des villes de la région parisienne. Mais les clients seront-ils au rendez-vous ? Comment va être accueilli la première boulangerie mobile de France ?

Durant près d’une heure nous allons partager le quotidien de ces passionnés du pain, à un moment clé de leur vie, au rythme de leurs espoirs et de leurs déceptions. Pendant plus d'un an, nous allons suivre les vies agitées, les destins de ces artisans Français, dont le savoir-faire est connu mondialement.