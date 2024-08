"Reportages découverte" : Docteur Godard, l’homme qui voulait tout quitter, dimanche 18 août 2024 sur TF1 (vidéo)

Dimanche 18 août 2024 à partir de 13:40, Audrey Crespo-Mara vous proposera de voir ou de revoir dans "Reportages découverte" les 3 premiers épisodes « Docteur Godard - l’homme qui voulait tout quitter » une série documentaire réalisée par Eric Lemasson.

C’est l’un des faits divers les plus mystérieux de ces trente dernières années. En septembre 1999, un médecin de Caen disparaît en mer avec ses enfants. Des traces du sang de son épouse sont découvertes à leur domicile. La disparition du docteur Yves Godard va faire la une de l’actualité pendant de nombreuses années. Ou est-il ? A-t-il tué sa femme, a-t-il assassiné ses propres enfants ? Pourquoi n’a-t-on jamais retrouvé le voilier ? La version communément admise est que le docteur Godard a disparu en mer et tué femme et enfants. Après quinze ans d’errements, la justice renonce à résoudre cette énigme, aucune vérité officielle ne se fait jour.

Mais s’agit-il vraiment d’un simple drame familial, ou bien peut-on relier cette énigme judicaire à un autre crime impuni, l’assassinat du leader d’un sulfureux syndicat poujadiste et affairiste, le CDCA, à Montpellier, en 2001 ?

S’appuyant sur le livre d’Éric Lemasson "L’assassinat du docteur Godard", la série éclaire cette affaire d’un jour nouveau, à l’aide de témoignages forts et inédits de proches de la famille disparue ou d’enquêteurs ayant consacré de nombreuses années d’investigation à cette énigme. L’histoire démarre en Normandie, s’installe en Bretagne, se déploie dans le Languedoc. Elle se prolonge à l’étranger, ses ramifications vertigineuses nous emmenant jusqu’au Brésil en passant par l’île portugaise de Madère, le Luxembourg, l’ile de Man et les iles Hébrides au tout Nord de l’Écosse.

Épisode 1 L'éclipse

Septembre 1999. Grand soleil et mer calme. L’affaire commence par la découverte d’un canote au large, l’annexe d’un voilier loué à Saint-Malo. L’esquif contient un manteau de mer et un carnet de chèque. Le bateau a été loué par un médecin établi à Caen, il est parti en mer avec ses deux jeunes enfants. On recherche partout le voilier et la famille disparue. En vain. Dans le fourgon du médecin, ainsi qu’à son domicile, les gendarmes vont retrouver des traces de sang. Le sang de l’épouse du docteur Godard.

C’est le point de départ d’une affaire judiciaire qui durera plus de douze ans. "Pour moi, c'était un fait divers parmi d'autres, sur lequel je ne portais pas une attention plus particulière qu'un autre", explique Jean de Mézerac, l’avocat de la famille de Marie-France Godard. "Je ne me doutais pas un seul instant que ça puisse arriver à une telle affaire !"

La disparition se nappe de mystère, lorsque des indices sont semés en mer, de manière inexplicable. S’agit-il d’un suicide maquillé en naufrage ? Le juge d’instruction chargé de ce dossier se plonge dans ses souvenirs : "On pense alors au petit garçon et à la petite fille, en se disant qu’on va faire le maximum en sachant qu’il faut faire vite, même si mon intuition me disait qu’on ne retrouverait que des cadavres".

La presse s’emballe, quarante gendarmes sont mobilisés. La famille semble s’être volatilisée. Qu’est-il arrivé à la femme et aux enfants du docteur Godard ? "Généralement, dans toutes les affaires criminelles, notre formule est qu’il faut faire « parler le cadavre ». Mais ici, c’était le mystère total, le voilier s’était volatilisé et il n’y avait pas de cadavre", raconte le major Aubry, aujourd’hui retraité.

Ce premier épisode de la série expose l’énigme et se conclut par la lettre anonyme envoyée aux gendarmes, et qui va faire rebondir leur enquête sur l’île de Man, en mer d’Irlande. Personne ne se doute alors que ce n’est là qu’une première étape car la disparition du docteur Godard et de sa famille prendra ensuite une toute autre tournure, insoupçonnable.

Épisode 2 Le puzzle

Le deuxième épisode s’ouvre sur un rebondissement dans l’enquête, une lettre anonyme envoyée aux gendarmes par un "corbeau bienveillant" pour les guider vers le médecin en fuite. Les enquêteurs partent alors à l’île de Man, en mer d’Irlande, où la présence du docteur Godard est corroborée par de nombreux témoignages. Un patron d’hôtel précise avoir aperçu une mystérieuse femme blonde aux côtés du médecin. Mais la piste se perd. "Pour trouver la raison de sa présence à l’île de Man, il fallait travailler sur tout l'environnement du docteur Godard", décrypte le major Aubry, retraité de la Section de Recherches de Rennes.

L’enquête de personnalité dévoile un personnage plus complexe et sombre que le laissait augurer son profil de médecin de famille dévoué. Yves Godard est un praticien atypique, attiré par les médecines parallèles et l’ésotérisme, il flirte avec un mouvement considéré comme sectaire. "Yves était un esprit curieux, il a voulu expérimenter d’autres champs de connaissances, qui vont du chamanisme à la médecine ayurvédique en passant par les arts divinatoires", explique Michel, qui expérimentait à ses côtés des séances de spiritisme.

Yves Godard a pu être aidé dans sa fuite, l’enquête va le démontrer.

Autre surprise dans le parcours de ce personnage aux multiples facettes : son discret activisme au sein du CDCA, la Confédération de Défense des Artisans et Commerçants. A l’époque, ce mouvement violent s’en prend au monopole de la sécurité sociale, attaque ses caisses, menace les huissiers chargés de recouvrer les impayés de cotisations. Le docteur Godard en était le discret trésorier pour le calvados. "En adhérant à notre mouvement, il a vite émis le souhait d’être actif, il gérait le fichier des adhérents. Yves Godard était comme nous tous, c'est le sentiment d'être persécuté par les caisses qui nous assomment de charges.", se souvient l’ancien responsable du CDCA en Normandie.

Poursuivi, le docteur Godard avait organisé son insolvabilité et mis une grosse somme "à l’abri" dans le réseau du CDCA et les paradis fiscaux. "Quand j’ai appris qu'il était passé à Man, j'ai compris qu'il avait de bonnes raisons d'y passer. Je n'ai pas du tout été surpris", explique Daniel, un ancien militant du CDCA qui organisait des délocalisations pour les adhérents. Est-ce une piste sérieuse pour expliquer sa présence sur l’île de Man, où prospèrent les comptes off-shore ?

Ce deuxième épisode de la série le suggère et s’achève sur un nouveau coup de théâtre : une deuxième lettre anonyme qui va envoyer les enquêteurs français vers d’autres contrées, tout au nord de l’Écosse, vers d’autres rebondissements, vers d’autres mystères.

Épisode 3 La tempête



Dans ce troisième épisode… un nouveau rebondissement dans l’enquête : une deuxième lettre anonyme du "corbeau bienveillant" alerte les gendarmes sur la présence du docteur Godard tout au Nord de l’Écosse, sur les îles Hébrides. "Sauvez Marius et Camille", alerte la lettre.

Les enquêteurs français, aidés des policiers écossais recensent sur place plusieurs témoignages de la présence du fuyard sur l’île écossaise de Lewis. "Nous avions d’excellents témoignages, nous souhaitions tout faire pour aider les gendarmes français, la vie des enfants était en jeu", raconte aujourd’hui un policier écossais, le détective Murray.

Expédiés en toute hâte sur place, les enquêteurs français sont tout proches d’intercepter le docteur Godard. Catastrophe : c’est à ce moment que survient un improbable imbroglio diplomatico-judiciaire qui stoppe net les gendarmes, confinés dans un hôtel, les empêchant in extremis d’interpeller le docteur Godard. "On était à quelques dizaines de mètres de lui, on aurait pu l’arrêter et aujourd’hui on ne parlerait plus de cette histoire", se lamente aujourd’hui le major Aubry, enquêteur alors dépêché sur place. Ce fiasco judicaire ne sera jamais ébruité. Le juge d’instruction de Saint-Malo n’avait visiblement pas expédié une commission rogatoire internationale en bonne et due forme.

Toutefois, la piste du docteur Godard rebondit ailleurs, plein sud, avec la mise au jour d’un possible compte bancaire secret sur l’île portugaise de Madère, au large du Maroc. Décidés à faire le point sur ce compte offshore et sur l’engagement du docteur Godard au CDCA, le mouvement antisystème qui avait organisé l’insolvabilité du médecin, les enquêteurs bretons se rendent à Montpellier interroger Christian Poucet, le chef de file des petits commerçants en colère. Ils mettent alors les pieds dans un univers affairiste, quasi mafieux, qui achève de les convaincre de l’implication des réseaux du CDCA dans le parcours du docteur Godard.

"Poucet nous a alors donné le minimum, mais on a surtout compris que les partenaires portugais du CDCA ne voulaient surtout pas qu’on mette les pieds à Madère", explique l’enquêteur. L’épisode s’achève par un rebondissement macabre, la découverte du crâne de la petite Camille, fille du docteur Godard, qu’un pêcheur remonte dans ses filets au large de la Bretagne. Voilà qui semble sonner le glas de cette enquête sans fin.

"Dès lors que la famille a eu la certitude que la fille d’Yves Godard était morte, il n’y avait plus beaucoup d’espoir, la fuite à l’étranger de Godard semblait une fausse piste", se désole Jean de Mézerac, avocat de la famille de l’épouse d’Yves Godard.

Cependant, l’enquête, qui durera dix ans, était loin d’être terminée. Un fait nouveau allait bientôt intriguer les enquêteurs : l’assassinat de Christian Poucet, leader du CDCA, en janvier 2001. Une autre enquête débuterait alors, une enquête "jumelle" sur cette autre mort impunie, développée dans l’épisode suivant de cette série sur l’étrange et énigmatique disparition du docteur Godard et de sa famille.

Le 4ème et dernier épisode sera diffusé dimanche 25 août 2024 à 13:40 sur TF1.