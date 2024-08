"13h15 le dimanche" rend hommage à Alain Delon ce 25 août 2024 sur France 2

Une semaine après la disparition d'Alain Delon, "13h15 le dimanche" rend hommage à l'acteur en explorant sa relation unique avec Jean-Paul Belmondo.

Pendant de longues années, la presse et le milieu du cinéma ont dépeint Alain Delon et Jean-Paul Belmondo comme étant de "meilleurs ennemis", souvent au coude-à-coude dans leurs carrières respectives, au box-office comme dans le cœur des Français.

Alain Delon et Jean-Paul Belmondo font incontestablement partie des légendes du cinéma français. Présentés comme des "meilleurs ennemis", ils ont tous les deux marqué le septième art pendant plusieurs décennies.

De leurs débuts dans Sois belle et tais-toi (1958) à leur retour dans Une chance sur deux (1998), en passant par Borsalino (1970), les deux comédiens ont tourné avec les plus grands réalisateurs, aux côtés des plus grands acteurs.

Si Jean-Paul Belmondo et Alain Delon ont souvent été mis en compétition, les deux géants du cinéma français sont comme des frères. Et comme dans toutes les fratries, il peut y avoir des disputes. Comme en 1970 quand Bébel refuse de se rendre à l'avant-première de Borsalino pour protester contre le fait que le nom de son compère était bien plus mis en avant que prévu sur les affiches et dans le générique.

Mais les deux frères, qui ont tout de même collaboré huit fois au cours de leurs carrières, sont restés proches jusqu'au décès de Jean-Paul Belmondo, le 6 septembre 2021.

Les équipes de "13h15 le dimanche" dressent le portrait de deux légendes, racontées par ceux et celles qui les ont côtoyées dans le travail ou dans l’intimité.

Un documentaire de Morgane du Liège, Benoît Viudès, Frédéric Poussin et Marine Suzzoni.