Au sommaire du magazine "20h30 le dimanche", présenté par Laurent Delahousse ce 25 août 2024 sur France 2 dans la continuité du JT de 20H, « Le village des nains de jardin ».

"20h30 le dimanche" se met aux couleurs de l’été avec une collection inédite de portraits, de belles histoires et de voyages…

Le village des nains de jardin

Le magazine "20h30 le dimanche" est allé en plein cœur de la Beauce, à la rencontre d’un habitant d’un petit village de 400 habitants qui s’est lancé un défi un peu fou.

Laurent Pradié s’est installé dans le village d'Umpeau, en Eure-et-Loir, il y a deux ans et il a décidé de redonner vie à son bourg à coups d’animations un peu loufoques et démesurées…

Son nouveau défi, c'est de faire d'Umpeau la capitale internationale du nain de jardin ! Les Unipéliens, ainsi qu'on les appelle, l’ont suivi dans sa nouvelle folie : détenir la plus grande collection de nains de jardin, ériger le plus haut nain de jardin, et organiser le plus grand rassemblement de personnes déguisées en nains de jardin.

Les Unipéliens battront-ils ce triple record, malgré la météo capricieuse qui menace l’événement ?

Un reportage de Vincent Nguyen, Matthieu Martin et Anne Rochefort.