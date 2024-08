"Grands Reportages" : Défis XXL, la vie sur un fil, samedi 31 août 2024 sur TF1 (vidéo)

Samedi 31 août 2024 à 14:50 sur TF1, Anne-Claire Coudray vous proposera de voir ou de revoir dans "Grands Reportages" « Défis XXL : la vie sur un fil » réalisé par Elodie Tinel.

C’est un peu le défi de leur vie…et celles et ceux que nous allons suivre ont une particularité : ils n’ont peur de rien, repoussent les limites, réalisent de grandes premières ! Nager avec des orques, traverser la baie du Mont-Saint-Michel sur un fil, se poser en avion sur l’un des plus hauts sommets des Alpes…pour ensuite redescendre avec de petites ailes.

Pendant plus d’un an, les caméras de "Grands Reportages" ont suivi ces trois conquérants de l’impossible, une femme et deux hommes, qui se préparent à un défi hors-du-commun !

Malgré ses presque 2 mètres, Nathan Polin semble tout petit sur son fil à une centaine de mètres de hauteur ! En Corse ou dans les Alpes, il traverse le ciel en apesanteur dans des décors somptueux. Cette fois, il a décidé de battre le record du monde de distance sur une slackline, à travers la baie du Mont Saint Michel : plus de 2 kilomètres ! « Je n’ai pas droit à une seconde chance dans mes aventures, je dois à chaque fois être convaincu que je vais y arriver ». La moindre erreur peut en effet tout remettre en cause…

Arthur Guérin-Boéri, lui, est recordman du monde… 105 mètres en apnée sous la glace dans une eau à 0,7 degré ! Son prochain défi ? Partir à la rencontre de l’orque, le plus grand prédateur des mers ! A bord du bateau, le Français n’en mène pas large : « J’ai un grand sentiment d’humilité. Les fjôrds norvégiens sont un milieu hostile, avec ces eaux glacées, noires… Et j’appréhende la rencontre avec cet animal immense ». Malgré les tempêtes qui sévissent au-delà du cercle polaire en hiver, il espère un face-à-face inoubliable !

Dans les Alpes, Géraldine Fasnacht, elle, est pilote de glacier. Une pratique à haut risque qui lui permet d’atterrir où elle le souhaite au-delà de 4000 mètres d’altitude. Son prochain défi est monumental : elle rêve de poser son petit avion, Roméo, en haut du Mont-Rose, le deuxième sommet d’Europe après le Mont Blanc. « Je suis comme ces pionnières de l’aviation, je m’impose dans un milieu d’homme tout en restant féminine ! ». Alpiniste aguerrie, elle compte atteindre le sommet piolet à la main avant de redescendre snowboard aux pieds. Mais une météo capricieuse pourrait bien l’obliger à revoir ses plans…