"Reportages découverte" : Le bonheur est dans le camping, samedi 7 septembre 2024 sur TF1

Samedi 7 septembre 2024 à 13:40 dans "Reportages découverte", Anne-Claire Coudray vous proposera de découvir « Le bonheur est dans le camping », un document réalisé par Julie Thierry, Adeline Grunberg, Julie Goron et Laura Sahin.

Passer des vacances en plein air est une tradition bien ancrée dans le cœur des Français. On compte 8000 campings sur tout le territoire. Leur chiffre d’affaires a triplé depuis l’an 2000 et leur offre s’est diversifiée. D’un côté des complexes de plus en plus gros proposant désormais les services des villages vacances avec des activités et des animations tout au long de la journée. De l’autre, les petits établissements traditionnels qui font de la résistance !

Petits campings et grands campings, deux manières de cultiver l’art des vacances en plein air et de profiter de la pause estivale !

Le temps d’un été "Reportages découverte" a posé ses caméras dans deux d’entre eux…

Le camping de Marseillan Plage, dans l’Hérault, est une petite ville qui s’anime tous les étés. 88 000 vacanciers viennent profiter des bords de mer dans cet établissement 5 étoiles. Savinka, la directrice de ce gigantesque complexe de 40 hectares gère une équipe de 300 salariés pour faire tourner cette grosse machine. « Les campings ont évolué et maintenant ce sont vraiment des villages vacances (… ) Le mot d’ordre, c’est de faire rêver les clients ! ».

Parmi ces clients, La famille Freyermuth, originaire de Moselle. Elle a réservé deux bungalows et un jacuzzi dans ce gigantesque complexe. Leur objectif : s’offrir des vacances en plein air, sans se priver d’un certain confort. Enfants, parents et grands-parents sont venus pour profiter de toutes les animations proposées gratuitement sur place ! « On n’a pas besoin de rapporter le portefeuille et c’est bien de participer à des choses sans penser au budget vacances ! ».

Face aux géants du camping, les établissements plus traditionnels, de taille plus modeste, font de la résistance. Nathalie et Emmanuel viennent de racheter un terrain de 166 emplacements en Charente. « On est tombé sous le charme des espaces verts (…) on y a trouvé ce qu’on cherchait : le calme, le chant des oiseaux ». Le couple a tout quitté pour donner un nouveau souffle à ce petit camping. Ils seront seuls aux commandes pour gérer les demandes des clients et les animations.

Les Marconnet passent leurs vacances chez Nathalie et Emmanuel. Ils sont des adeptes des vacances sous tente et en caravane et préfèrent les campings de taille modeste. « On recherche des personnes comme nous, des campeurs, que ce soit en caravane ou en tente (…) on reste tous dans le même esprit ». Ils disposent de tout l’équipement pour vivre en extérieur. Une expérience qu’ils partagent, chaque été, avec leurs voisins. Une formule économique qui leur permet de s’offrir de beaux souvenirs avec un petit budget.