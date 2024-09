"13h15 le samedi" 7 septembre 2024 sur France 2 : Une vie de château

À découvrir dans "13h15 le samedi" ce 7 septembre 2024 sur France 2, « Une vie de château », un reportage signé Bertrand Jeanneau, Killian Mourcou et Thomas Courcelle.

Après plusieurs décennies de restauration, la famille de Commarque a sauvé le château de ses ancêtres laissé à l’abandon. Chargé de plus de 15 000 ans d’histoire, le site en Dordogne accueille aujourd'hui toujours plus de visiteurs.

Au cœur d’une vallée en Dordogne, un château endormi, enseveli sous les ronces pendant quatre siècles, a retrouvé son attrait grâce aux travaux colossaux entrepris en 1972 par un des descendants des bâtisseurs de l’édifice, Hubert de Commarque.

La forteresse est aujourd’hui un des joyaux du Périgord et ses enfants, Aude et Jean, ont pris le relais pour faire vivre le château et en conserver les trésors.

Edifié au XIIe siècle, le château de Commarque a gardé l'empreinte d’une histoire bien plus lointaine. Sous les fondations de ses tours médiévales, une grotte renferme des traces d’occupation humaine datant de plus de 15 000 ans, notamment des gravures de faune de l’époque paléolithique dans un état de conservation exceptionnel.