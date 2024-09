JO de Paris 2024 : Les Français fêtent leurs champions sur TF1 samedi 14 septembre 2024

TF1 modifie ses programmes du samedi 14 septembre 2024 pour suivre en direct, à partir de 15:00, la parade des athlètes des Jeux olympiques et Jeux paralympiques de Paris 2024 sur les Champs-Élysées.

À cette occasion, la Direction de l'Information du Groupe TF1 mettra un dispositif exceptionnel.



À partir de 15:00, Isabelle Ithurburu et Gilles Bouleau, feront vivre ce dernier temps fort de Paris 2024 au plus près des athlètes, des médaillés olympiques et de leurs supporters.

Accompagnés des correspondants et des reporters de TF1, ils recevront de nombreux invités de marque en plateau et donneront la parole à ceux qui nous ont fait vibrer pendant tout l'été 2024.

Et tout au long de la journée, LCI diffusera également de nombreux reportages.