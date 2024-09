"Grands Reportages" : Collectionneurs, la quête sans fin, samedi 14 septembre 2024 sur TF1

Samedi 14 septembre 2024 à 13:40 sur TF1 dans "Grands Reportages", Audrey Crespo-Mara vous proposera le 1er épisode de « Collectionneurs : la quête sans fin », une série documentaire réalisée par d’Auriane Baudin et Naomi Moschini.

Je collectionne, tu collectionnes, elle collectionne... Qu’ils soient libéllocénophiles, amateurs de menus de restaurants, ludophiles ou fous de jouets, ces hommes et femmes collectionnent des objets de façon compulsive. Nostalgie, volonté de sauver le patrimoine ou simple besoin de s’occuper, les motivations sont multiples.

Pendant plusieurs mois, les équipes de "Grands reportages" ont suivi ces doux-dingues capables de chiner, traquer, négocier sans relâche. Leurs terrains de jeu sont multiples - brocantes, vide-greniers, informateurs secrets ou ventes aux enchères…

Mais tous ont le même objectif : obtenir LA pièce manquante à leur collection, le Graal tant convoité... avec parfois des déceptions, des conséquences aussi sur la vie de famille souvent impactée par cette passion dévorante.



A Strasbourg, David et Mélanie cohabitent avec...11 000 jouets. Cette collection démesurée, ce couple n'est pas près de l'arrêter. Ils consacrent tous leurs week-ends et toutes leurs vacances à la recherche de nouveaux objets et dépensent jusqu'à 300 euros par mois : “Notre collection, elle passe avant le choix de faire des travaux sur la maison, avant le choix de changer de voiture, d'aller faire de beaux voyages. Ça nous a un peu dépassé…” Ces grands enfants espèrent que leurs sacrifices et leurs efforts leur permettront, un jour, d'ouvrir leur propre musée. En attendant, ils vont réaliser leur première exposition, à Colmar, à l'occasion du 50 ème anniversaire de la marque « Playmobil ».

Le musée, Stéphane Coqueau, lui l'a déjà. Et il est pour le moins insolite. A Gramat, dans le Lot, ce coiffeur de formation a réuni plus de 4000 ustensiles, flacons, sièges, outils en lien avec le métier de coiffeur barbier.

Parmi ces objets, le plus petit rasoir du monde ou encore des appareils à permanente à la sécurité douteuse. “Cette collection permet de rendre hommage à ceux qui les ont utilisés, les ont fabriqués, c’est grâce à eux qu'on est là... Il ne faut pas oublier ce patrimoine”. Aujourd'hui, Stéphane veut faire revivre sa collection. Il a décidé d'entièrement reconstituer un salon de 1920 et de coiffer des gens avec les outils d'autrefois.



Famille et collection ne font pas forcément bon ménage. Christophe Marguin, un chef cuisinier lyonnais féru de gastronomie et grand collectionneur de menus est, lui, sur le point de faire ce qu'il a toujours redouté, tout vendre. “Quand on est collectionneur, c'est tout le temps. On lâche rien. C'est toujours en train de dire, voilà, il y a une pièce, il y a une pièce qui manque. Il faut que je la trouve.” Dans son appartement, les livres de cuisines mais surtout les 4600 menus des grands dîners officiels des présidents envahissent jusqu'au dressing de sa femme. Parmi ces petits bouts de papier, témoignages de l'histoire de la diplomatie française, des menus en vingt plats sous Napoléon III, celui de la visite de Kennedy avant son assassinat ou encore ceux de la reine Elisabeth d'Angleterre à qui on réservait toujours les meilleurs vins. Mais sa femme en a assez et lui a donc demandé de s'en séparer. C'est lors d'une énorme vente aux enchères que Christophe va assister à la dispersion de ce qu'il a mis tant de temps à réunir.