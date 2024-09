"Grands Reportages" : Côte Atlantique, la ruée vers l'ouest, dimanche 15 septembre 2024 sur TF1

Dimanche 15 septembre 2024 à partir de 13:40 dans "Grands Reportages" sur TF1, Audrey Crespo-Mara vous proposera de découvrir le troisième épisode « Côte Atlantique : La ruée vers l’ouest » un document réalisé par Valentine Bossi-bay, Clemence Bragard, Pauline Lietar, Maud Mallet, Yvan Wastiaux.

Vendée, Côte d’Argent, Bassin d’Arcachon, Landes, Pays Basque… Malgré une météo parfois capricieuse, la Côte Atlantique est tous les étés l’une des destinations préférées des touristes français et étrangers. Une Californie made in France, prisée pour son côté nature et une certaine douceur de vivre.

Le temps d’un été, les équipes de "Grands Reportages" ont sillonné ses 600 kilomètres de littoral, de plages à perte de vue, de forêts de pin pour vous raconter cet été pas comme les autres, dans une série en trois épisodes.

Épisode 3

Au camping de Biscarosse, le premier été du restaurant de Sandrine est contrasté : décevant le midi mais archi-complet le soir ! Au point qu’en cuisine, le nouveau chef se retrouve débordé en l’absence du second, parti soudainement quelques jours plus tôt : “On m’annonce qu’il n’y aura pas trop de monde ce soir et là on doit faire 200 couverts.” Du côté des animateurs, Momo et Lucien prennent eux en charge une centaine d’enfants et d’ados. Là aussi, la fatigue commence à se faire sentir…

Dans le Pays Basque, au cœur de l’été, les pompiers vont devoir faire face à une situation de crise. A cause d’un scooter, un chauffeur de bus a dû piler, les passagers ont été projetés plusieurs mètres en avant. “Certains ont des égratignures, d’autres nécessitent un transport à l'hôpital. On a des suspicions de poignets ou de bras cassés”, explique Jean-Jacques, lieutenant. Comme toute l’année, le travail des pompiers, dont Julie, comporte aussi une dimension plus humaine : personnes âgées en souffrance, sans-abris, personnes en état d’ivresse…

Enfin, au Cap-Ferret, Julie, qui écrit habituellement des livres de cuisine, passe aux travaux pratiques ! Dans cette station balnéaire huppée de la Côte Atlantique, elle veut cet été lancer un service de livraison de brunchs à domicile. “J'ai envie que ça marche, explique-t-elle, je me suis donné un objectif de 8 à 10 box par jour. Si j'y arrive, ce sera pas mal de travail pour moi toute seule”. Recherche de petits producteurs, publicités chez les commerçants du coin, partenariats… L’entrepreneure doit tout mettre en place mais son idée séduira-t-elle les touristes ?