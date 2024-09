"Grands Reportages" Collectionneurs, la quête sans fin (épisode 3) samedi 28 septembre 2024 sur TF1

Samedi 28 septembre 2024 à 13:40 sur TF1 dans "Grands Reportages", Anne-Claire Coudray vous proposera de dévouvrir le 3ème épisode de « Collectionneurs : la quête sans fin », une série documentaire réalisée par d’Auriane Baudin et Naomi Moschini.

Je collectionne, tu collectionnes, elle collectionne... Qu’ils soient libéllocénophiles, amateurs de menus de restaurants, ludophiles ou fous de jouets, ces hommes et femmes collectionnent des objets de façon compulsive. Nostalgie, volonté de sauver le patrimoine ou simple besoin de s’occuper, les motivations sont multiples.

Pendant plusieurs mois, les équipes de "Grands reportages" ont suivi ces doux-dingues capables de chiner, traquer, négocier sans relâche. Leurs terrains de jeu sont multiples - brocantes, vide-greniers, informateurs secrets ou ventes aux enchères…

Mais tous ont le même objectif : obtenir LA pièce manquante à leur collection, le Graal tant convoité... avec parfois des déceptions, des conséquences aussi sur la vie de famille souvent impactée par cette passion dévorante.

A deux pas du circuit automobile des 24 heures du Mans, la famille Lhuissier vibre pour les voitures SIMCA, une marque née dans les années 1930 et connue pour être la petite « populaire » qui emmenait les Français en vacances. Le virus de la collection débutée par le papa, Thierry, a contaminé ses trois fils, sa femme mais aussi les belles-filles. “Moi j'ai eu la chance par rapport à mon âge de les connaître ces voitures-là, explique Thierry. Ce que j'aime dans ce genre de véhicule ce sont les odeurs, une 1301 même une 1300, les banquettes, l’odeur des sièges, quand je monte dedans, c’est mon enfance”. Qu'il s'agisse de retaper une Simca 8 de 1950 ou participer à un rassemblement de véhicules anciens, la tribu Lhuissier est toujours au complet. Et c'est tous ensemble que ces novices se sont lancé le défi d'ouvrir un musée entier consacré à leur marque préférée. Le compte à rebours est enclenché pour lustrer et mettre en valeur leurs 80 voitures mais aussi les milliers d'objets qui retracent l'histoire de Simca.

Chagall, Delacroix, Picasso...depuis plus de 40 ans, Serge Sauvegrain collectionne des dessins, des aquarelles mais surtout des gravures anciennes qu’il déniche dans des brocantes, des maisons de vente ou grâce à son réseau. En tout, cet Isérois de 63 ans possède quelques 6000 œuvres. L’homme l’admet sans embarras, il est ce que l’on appelle un « collectionneur fou »... En vue de la réouverture de sa galerie, Serge rêve de mettre la main sur une pièce extrêmement rare qu’il cherche depuis qu’il a débuté sa collection: une gravure du 15 ème siècle: “A partir du moment où je sais que ça existe, je dois l’avoir, c’est comme ça. Ce n’est plus une collection, c’est une addiction !” Et la quête va s'avérer plus compliquée que prévue.

C'est une passion pour l'Histoire qui a conduit David Bardiaux à collectionner plus de 12 000 objets de la guerre 14-18. Mais ce natif du Nord de la France ne se contente pas de les amasser ni de les faire connaître au public dans son musée installé sur la colline de Notre-Dame-de-Lorette. Il veut connaître la petite histoire qui se cache derrière chaque tenue de soldat, chaque fusil, chaque fourchette gravée. “Ce qui me marque le plus ce sont les objets qui ont appartenu au soldat, un porte-monnaie, une pipe, une gourmette car là on touche à l’intime...”. Et c'est dans une enquête passionnante que ce « détective » de 63 ans va se lancer. Il va acheter à un autre collectionneur une caisse en bois – un bureau d'Etat-major portatif – remplie de documents d'époque dont plusieurs avec la mention « Classé secret ». Et va remonter le fil de cette caisse avec l'espoir de retracer le parcours de son propriétaire, un soldat de la Grande Guerre qui lui réserve bien des surprises.