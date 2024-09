"Reportages découverte" : Dans la galère des transports, samedi 28 septembre 2024 sur TF1 (vidéo)

Samedi 28 septembre 2024 à 14:50 dans "Reportages découverte", TF1 rediffusera le document « Dans la galère des transports » réalisé par Juliette Lacharnay.

Retards, suppressions de trains, quais complètement saturés, mais aussi vols à la tire, agressions verbales ou physiques, chaque jour, des millions d’usagers utilisent les transports en commun. Mais leur exaspération semble avoir atteint des sommets.

Pendant plusieurs mois une équipe de "Reportages découverte" a mené l’enquête. Elle est allée à la rencontre de ces voyageurs et des opérateurs, qui, à Paris comme en Province, ont les nerfs à vif...

Mona vit dans le Val d’Oise mais elle travaille comme cadre à Paris, à 15 kilomètres de là. Matin et soir c’est la même incertitude. « C’est complètement dingue. Je regarde la veille au soir sur l’application, mais ça ne sert à rien parce que le matin j’ai une information différente ». Trains en retard ou tout simplement supprimés, la jeune femme est sur le point de prendre une décision radicale : vendre maison et jardin pour emménager dans la capitale. Mais son mari et ses enfants n’y sont pas vraiment favorables.

Virginie et sa famille se sont installés dans la campagne autour de Strasbourg après avoir cru que l’arrivée du RER allait tout changer. « L’opérateur régional affirmait garantir un train toutes les 15 minutes aux heures de pointe. Or, il n’y a aucun train … aucun. Il manque le 18h07 et le 17h37. Il ne reste que le 18h37 ». Chaque soir elle doit attendre 1h40 pour regagner son village ! La famille a perdu en qualité de vie et doit sans cesse s’adapter à ce quotidien chamboulé.

Un manque de personnel à la RATP, comme à la SNCF, a longtemps été invoqué comme l’une des causes de ce désordre. Le journaliste du magazine a pu recueillir le témoignage anonyme de deux conducteurs du métro qui racontent un métier qu’ils exercent aujourd’hui la peur au ventre : « Ce miroir devrait nous permettre de voir tout le quai. Mais il est très très petit. Vous voyez bien qu’on ne voit pas grand-chose… À n'importe quelle heure, il peut nous arriver un drame ». L'équipe de ce documentaire les ont suivis sur plusieurs lignes jugées vétustes et dangereuses, à l’origine de nombreux retards.

RATP et SNCF se disent mobilisés pour améliorer la situation. Mais après des années de sous-investissement et un manque certain d’anticipation, le retour à la normale se fait attendre….

Plongée dans la galère de ces français qui vivent l’enfer des transports au quotidien !