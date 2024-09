"13h15 le samedi" : L'évasion meurtrière de Mohamed Amra ce 28 septembre 2024 sur France 2

Au sommaire du magazine "13h15 le samedi", présenté par Laurent Delahousse ce 28 septembre 2024 sur France 2, « Evasion meurtrière », un document d'Aurélien Chapalain, Nicolas Ducrot, Henri Desaunay et Dorian Liscouet.

L'évasion meurtrière de Mohamed Amra, en mai dernier, a révélé des failles de communication entre les autorités judiciaires et pénitentiaires. Le magazine "13h15 le samedi" est allé à la rencontre de la famille d'une victime, qui espère voir le fugitif et ses complices arrêtés au plus vite.

"13h15 le samedi" revient cette semaine sur une évasion meurtrière, l’une des plus sanglantes que la France ait connue, celle de Mohammed Amra, dit "La Mouche". C’était il y a quatre mois et demi.

Le 16 mai 2024, deux agents étaient tués et trois autres grièvement blessés dans l’attaque du fourgon pénitentiaire qui transportait le détenu du tribunal judiciaire de Rouen où il avait été interrogé vers la maison d'arrêt d'Evreux. Aujourd’hui, toujours aucune trace du fugitif…

Serait-il caché en Normandie où il a toutes ses attaches ? Aurait-il fui à l’étranger ? Mais surtout, comment ce petit délinquant multirécidiviste s’est-il peu à peu transformé en chef d’un commando ultra-violent, qui, comme l’ont révélé des écoutes, organisait depuis sa cellule, des trafics de stupéfiants mais aussi des opérations armées ?

Des questions que se posent en boucle les proches des victimes. Ces derniers mois, les équipes du magazine "13h15 le samedi" ont suivi la famille de l’une d’entre d’elles, le père et la femme du surveillant brigadier Arnaud Garcia, assassiné à 34 ans.