"Reportages découverte" : Des biens au clou pour du cash chez ma "tante", dimanche 29 septembre 2024 sur TF1

Depuis 1637, le crédit municipal est une institution. En France, il y en a 47. Et avec l’explosion du coût de la vie ils ne désemplissent pas. On y pratique le prêt sur gage.

Contre de l’or ou des objets de valeur, on prête immédiatement du cash. Facture de chauffage, loyers impayés ou réparations de véhicules, autant de petites galères ou de gros coups durs auxquels il faut faire face.

Pendant plusieurs mois, les caméras de "Reportages découverte" se sont posées au cœur de l’agence de Saint Étienne, et partagé le quotidien des employés et des clients.

Karine est la directrice de l’agence. 22 ans de carrière et le service public chevillé au corps. Chaque jour, ses agents reçoivent près de 50 personnes, aux histoires très différentes. Karine aide au maximum ses clients, elle en connait certains depuis plus de 20 ans. Ce qu’elle déteste le plus : les ventes aux enchères : « Si les bijoux de nos clients partent à la vente, cela veut dire qu’ils n’ont pas réussi à les récupérer dans le temps imparti, cela nous contrarie toujours beaucoup ». Karine devra pourtant récupérer 53.000 euros de contrats non-honorés pour pouvoir rembourser son agence.

Une mission qu’elle partage avec Maître Imbert, le commissaire-priseur emblématique du crédit municipal de Saint Étienne. 34 ans de boutique. Il tient des permanences d’estimations gratuites chaque lundi pour les particuliers, et il réalise les ventes aux enchères de tous les objets que les particuliers n’ont pas pu récupérer. La majorité du temps, Maitre Imbert récupère bien plus que le prêt de départ. Le « Boni de vente » est donc reversé aux particuliers ! C’est ce qui est arrivé à Gilles, et son petit Guide Michelin…

D’autres clients du crédit municipal ont pourtant moins de chance. Comme Frédérique, qui peine à joindre les 2 bouts. C’est une habituée de l’institution qui y dépose presque tous les mois ses bijoux. "Reportages découverte" a suivi ses galères et surtout son combat pour éviter la vente de ses bijoux…

"Reportages découverte" a également suivi Lima, cette mère de famille qui tente de réaliser le rêve de son fils Farouk : s’acheter une nouvelle voiture pour pouvoir travailler. Les bijoux de mariage de sa maman suffiront-ils à financier ce projet ?