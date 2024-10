"Grands Reportages" : Héritiers inconnus, saison 4, dimanche 6 octobre 2024 sur TF1

Dimanche 6 octobre 2024 à 13:40 sur TF1, Anne-Claire Coudray vous proposera de découvrir les 2 premiers épisodes de la 4ème saison de la série documentaire « Héritiers inconnus » réalisée par Camille Roperch et Noémie Mayaudon.

Entre secrets de famille et enjeux financiers, « Héritiers Inconnus » plonge dans l’univers mystérieux et souvent romanesque des généalogistes successoraux.

Antoine, Marine, Julien ou encore Clémence sont tous des professionnels de la généalogie successorale. Lorsqu’une vie s’éteint et qu’on ignore à qui doit revenir l’héritage, c’est à eux que l’on fait appel pour trouver d’éventuels héritiers. Moitié historiens, moitié détectives, ils mènent l’enquête pour apporter aux héritiers un legs inattendu et parfois leur révéler des secrets de famille. Une mission délicate qui les mène partout dans le monde, sur des pistes inattendues, et à la découverte d’histoires parfois rocambolesques.

13:40 Épisode 1

Il y a des dossiers qui s’annoncent comme étant classiques et sans difficulté mais qui peuvent, à la surprise générale, mener les généalogistes très loin de chez eux et les bouleverser. A Paris, Marine et Julien vont devoir régler la succession de Georgette. A priori le dossier semble assez banal, elle laisse derrière elle, une unique héritière, sa fille Jocelyne. Mais les généalogistes vont découvrir une histoire qui va au-delà de tout ce qu’ils auraient pu imaginer. “Avec l'expérience, je me suis rendu compte que même les dossiers qui peuvent paraître les plus simples au début, recèlent toujours des secrets eux aussi.” Marine et Julien vont devoir s'armer de patience et de détermination pour reconstituer la vie de Georgette et découvrir quel lourd secret elle a caché toute sa vie.



A Jarnac dans le berceau des vignes du Cognac, Jorel et Thibaut vont devoir retrouver les héritiers de Gérard, viticulteur, décédé sans famille connue. D’après le notaire seules une ou deux personnes auraient assisté à l’enterrement de Gérard. Il semblerait même que sa solitude soit autant subie que volontaire. Les deux généalogistes vont mener leur enquête auprès des habitants du hameau pour en savoir plus sur l’entourage de Gérard. Qui était-il ? Il ne parlait quasiment plus à ses voisins qui voyaient en lui « vieux garçon », un « taiseux », et même comme un « original avec un « pet » au casque ». Mais grâce à leur travail, les deux généalogistes pourraient bien permettre à toute une famille de se retrouver.



A Paris, c’est un dossier d’un tout autre genre qui attend Clémence. Chaque début de dossier est toujours rempli d'incertitudes. Lorsqu’un notaire confie une recherche d’héritiers à un généalogiste, il y a souvent très peu d’informations sur la vie de du défunt. Qui était-il ? Quelle était sa vie ? Ses passions ? Ses loisirs ? Ces questions peuvent rester sans réponses pour toujours. Mais de temps en temps, en pénétrant dans l’appartement du défunt, les réponses sont surprenantes. C’est le cas du nouveau dossier de Clémence. Elle a été missionnée pour retrouver les héritiers de Christiane. Mais la notaire l’a prévenue, l’appartement serait “très chargé”. Au cœur du quartier parisien des antiquaires, tout près du célèbre hôtel des ventes de Drouot, la généalogiste va découvrir un tout petit appartement rempli d’objets en tout genre. “J’ai un peu l’impression de trouver un précieux butin. J’en déduis quand même qu'il va falloir que j'aie recours à un expert pour pouvoir avoir un œil aguerri sur cette collection de Christiane.” Cette caverne d’Ali Baba pourrait bien révéler de nombreux trésors.



C’est une enquête à rebondissements qui attend David Mouhoubi. Il est chargé de retrouver les héritiers de Maria, originaire d’Europe de l’Est, décédée dans la Nièvre. Maria laisse un héritage de 80.000 euros. La défunte est née en 1921 en Ukraine d’un père ukrainien et d’une mère polonaise. D’après les premières informations dont disposent les généalogistes, Maria arrive en France dans les années 70 alors qu’elle a déjà 50 ans. Elle épouse un Français, avec lequel elle n’a pas d’enfant. Pourquoi a-t-elle quitté son pays à un âge déjà avancé ? Pourquoi avoir choisi la France ? Les généalogistes s’attendent alors à mener des recherches complexes en Europe de l’Est, mais ne se doutent pas que leur enquête les entraînera également sur la piste d’un secret de famille à des milliers de kilomètres de là…

14:50 Épisode 2

A Paris, s’ouvre désormais, le dernier acte de la succession de Christiane. Dans l’épisode précédent, Clémence découvrait l’appartement de la défunte qui laisse un héritage de près d’un million d’euros. Derrière cet apparent désordre se cachait en réalité un véritable trésor : une multitude d’objets que Christiane a achetés aux enchères pendant toute sa vie. Lors de sa visite, le commissaire-priseur a identifié 350 lots estimés à environ 100 000€. Tous ces objets vont être revendus aux enchères dans la mythique salle des ventes de Drouot. “Je pense que c’est un bel hommage qu’on fait aujourd’hui à Christiane d’avoir sa vente de collection à Drouot, où elle a passé tant de temps à accumuler, à acheter tous ces objets. J’espère qu’elle sera fière”, déclare Clémence.

Puis c’est une enquête d’un tout autre genre qui conduira Clémence au commissariat du 15ème arrondissement de Paris. Un squelette a été retrouvé dans un appartement du 15e arrondissement. L’appartement est au nom d’une certaine Yvette. Mais impossible d’affirmer que ce sont bien ses ossements qui ont été retrouvés sur place. La seule solution : faire un prélèvement d’ADN, qu’il faudra ensuite comparer avec l’ADN de membres de la famille d’Yvette. Clémence espère trouver la trace de ces proches au domicile d’Yvette, mais son enquête va s’avérer très compliquée, et éprouvante : Yvette souffrait d’un syndrome de Diogène qui la poussait à ne rien jeter, et le logement est envahi par les ordures… “L'appartement est dans un état horrible. C’est oppressant parce qu'il y a quand même des pigeons qui volent dans l'appartement. On se demande ce qui s'est passé dans la vie d'Yvette pour arriver à vivre dans ces conditions.”



Dans l’épisode précédent, David Mouhoubi se rendait à la maison de retraite en quête des héritiers de Maria, une femme d’origine ukrainienne, décédée centenaire. En plus de sa sœur Eugenia, également décédée en France, il a découvert l’existence d’une autre sœur de la défunte, Kateryna. Cette sœur de Maria restée en Ukraine est décédée il y a plusieurs années, mais David lui a retrouvé 6 enfants et petits-enfants. Il compte sur eux pour vérifier qu’il n’y a pas d’autres héritiers. Avec Natalia, sa collègue d’origine polonaise, ils entreprennent alors un voyage à la frontière entre l’Ukraine et la Pologne pour rencontrer l’une de ces héritières. “Je ressens une inquiétude parce que quand même on s'approche de la frontière de pays qui est en guerre. Ça met une ambiance très particulière, on ne se sent pas très à l’aise avec David.” confie Natalia. Et les généalogistes sont loin d’imaginer que cette enquête va les mener bien au-delà des frontières de l’Europe.



Enfin Anne-Laure Constant et Anne Aubert sont chargées de régler la succession d’Arlette, décédée à Paris qui laisse un héritage de plus d’un million d’euros. L’inventaire de l’appartement va leur permettre de dresser un portrait-robot de la défunte. Arlette et sa mère ont été déportées au camp de Bergen Belsen mais ont miraculeusement survécu à leur internement. “Retracer la généalogie d'une famille, c'est toujours passionnant et là, quand c'est mêlé à l'histoire et la grande histoire qui n'est pas belle, il y a forcément une part d'empathie, on a mal pour ces personnes-là” explique Anne-Laure. Qu’en est-il des autres membres de la famille ? Du côté paternel, elle retrouve 4 cousins éloignés aux Etats-Unis. Côté maternel, elle retrouve une unique héritière, une cousine germaine de la défunte : Georgette. Dans quelles circonstances a-t-elle pu échapper miraculeusement à la déportation ? Connaissait-elle sa cousine germaine Arlette ? “Dans ce dossier finalement on va de surprise en surprise, je découvre une histoire tragique, au-delà de tout ce que l'on a pu penser jusque-là.”, confie la généalogiste.