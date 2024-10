"Grands Reportages" : Entreprises centenaires, pour le meilleur et pour le pire (épisode 2) samedi 12 octobre 2024 sur TF1

Samedi 12 octobre 2024 à 13:40 sur TF1 dans "Grands Reportages", Audrey Crespo-Mara vous proposera de découvrir le 2ème épisode de « Entreprises centenaires, pour le meilleur et pour le pire » une série documentaire réalisée par Claire Delfini.

En France, les trois quarts des entreprises sont familiales. Parmi elles, certaines sont des institutions qui ont traversé les âges. Des petits bouts de patrimoine dont le savoir-faire n’a quasiment pas bougé. Mais comment transmettre et recevoir cet héritage, parfois lourd à porter ? Comment trouver l’équilibre entre fidélité au passé et nécessité de se renouveler ?

Spécialisées dans le café, le foie gras, les chaussettes ou encore l’horlogerie, quatre entreprises centenaires s’apprêtent à relever un défi important, un tournant dans l’histoire de leur société.

A Beaumont de Lomagne, en Occitanie, Marjorie va reprendre la conserverie familiale qui depuis 1888 produit des confits, cassoulets, et foies gras. Pour prouver sa légitimité, Marjorie participe à un événement incontournable pour la famille : le concours du salon de l’agriculture. Sa mère l’a remporté à plusieurs reprises. Pour la première fois, sa recette de rillette va concourir et peut être détrôner celle de sa mère. « C’est pour être en concurrence avec les parents. C’est un nouveau challenge pour l’entreprise. Ça met un peu de piquant dans l'histoire familiale. »

Durer dans le temps, c’est savoir affronter les tempêtes. Benoît et Vincent sont la sixième génération de confiseurs. Aujourd’hui leur entreprise de nougat basée à Ollioules, dans le Var, est en sauvegarde. « On va tout faire pour défendre cette tradition, pour maintenir les emplois de ceux qui travaillent avec nous depuis plus 20 ans. » Pour augmenter leurs ventes et redresser la société, les deux frères vont tenter la vente directe, sur le marché de Noël de Toulon. 200 000 visiteurs à convaincre de devenir de fidèles consommateurs. Mais être un bon commercial ne s’improvise pas.

A 32 ans, Boris lui, veut redorer le blason de la maison familiale. A Toulon, son grand-père a fait faillite alors que son entreprise de café fêtait ses 107 ans. Le jeune homme s’est engagé à continuer l’histoire de la marque. « J’en fais une affaire très personnelle, un combat. Parce que ça me faisait de la peine que le travail de mes ancêtres parte dans les méandres de l’histoire ». Mais le café d’hier n’a plus rien à voir avec celui d’aujourd’hui : il faut multiplier les goûts, les arômes, et donc les provenances pour renouer avec le succès. Boris va tenter de dénicher des grains de café d’exception, dans un pays où sa famille n’est jamais allée : en Colombie…quitte à prendre quelques risques.

Enfin, Olivier, 52 ans, a repris la tête d’une usine de porcelaine créée par ses aïeux dans la Drôme en 1768 et spécialisée dans les arts de la table. Des kilomètres d’archives et 25 000 pièces sont stockées et retracent l’histoire de l’entreprise. Mais pour continuer à s’imposer sur ce marché, Olivier doit sans cesse innover. Le dirigeant vient d’inventer avec son équipe une nouvelle technique au laser pour décorer la porcelaine. Une innovation unique au monde qui lui permettrait de décrocher un futur contrat avec un restaurateur. « Si ça lui plait, ce sont des débouchés nouveaux, des marchés nouveaux. C’est comme ça qu’on assure la continuité. On a 250 ans donc à priori on a bien réussi jusque-là mais faut que ça continue. »

Pendant de longs mois, les équipes de "Grands Reportages" ont suivi ces 4 chefs d’entreprises, descendants de lignée d’entrepreneurs aux prises avec leur histoire familiale et les défis de leur époque.