"Reportages découverte" : Inséparables, les copains d'abord sur TF1 dimanche 13 octobre 2024 (vidéo)

Dimanche 13 octobre 2024 à 14:50 sur TF1, Audrey Crespo-Mara vous proposera de voir ou de revoir le numéro de "Reportages découverte" « Inséparables : les copains d'abord » réalisé par Caroline Diebold.

« Le cœur des hommes » ou « les petits mouchoirs » … ces dernières années les films sur des histoires de copains connaissent de grands succès au cinéma. Et parfois la réalité dépasse la fiction. Pendant près d’un an une équipe de “Reportages découverte” a suivi des « bandes de potes » qui se formées connues sur les bancs de l’école, et dont, vingt ans plus tard, l’amitié est toujours intacte !

Alors que la plupart d’entre nous perd de vue ses copains d’enfance, eux ne se sont jamais quittés. Mieux encore, à l’âge adulte, loin d’emprunter des chemins différents, ils se lancent dans des projets communs, qui les rapprochent encore.



Dans le Nord de la France, à Saint-Omer, Léa, Caroline et Agathe, ont toujours tout fait à trois depuis l’enfance… Une amitié gravée dans la peau : « Nous avons fait le même tatouage lors d’un road-trip en Australie ! », racontent-elles d’une même voix. A 25 ans, les jeunes filles laissent derrière elles les soirées et les voyages, pour travailler ensemble, en lançant leur propre marque de vêtements. Un défi pour leur amitié. « Je préfèrerais arrêter l’entreprise, que de voir notre relation courir à sa perte », prévient Léa.

En Haute-Marne, Valentin et Thibaut se sont connus au collège, ambiance skate-park et cheveux longs ! Aujourd’hui, près de 15 ans plus tard, ils décident tous les deux de changer de vie en même temps. Avec leurs compagnes, ils se reconvertissent dans le maraîchage, et vont même habiter sous le même toit. « On ne peut pas faire plus ! A part la nuit, on passe déjà 100% de notre temps ensemble », s’amuse Valentin ! Ils ont élu domicile dans un vieux fort militaire du 19ème siècle, où tout est à refaire…

A Cabriès, en Provence, Timothée et Nathan, amis depuis l’âge de 3 ans, sont restés soudés grâce à leur passion pour le hip-hop. « En maternelle nous étions les pires ennemis ! On s’est même battu ! Nos mamans nous ont inscrits à la danse pour canaliser notre énergie », se souvient Timothée. Avec leur troupe de 8 danseurs, ils espèrent décrocher la première place au Championnat de France… « Si l’aventure se finit, l’amour que nous avons les uns pour les autres est infini ! » se rassure Doria, l’une de leurs acolytes.

En Alsace, dix trentenaires, dont certains se connaissent depuis l’école primaire, mènent un projet hors normes : ils se sont associés pour racheter et rénover une ferme du 18ème siècle, qu’ils comptent louer pour des événements. « Cette passion commune n’est pas nouvelle », raconte Luc. « Quand on était petits, on construisait déjà des cabanes ensemble dans nos jardins ! ». Désormais, c’est à une charpente de 30 tonnes qu’ils s’attaquent…

Pendant près d’un an, les équipes de “Reportages découverte” ont suivi ces amis que rien ne semble pouvoir séparer… et qui ont décidé de se lancer ensemble dans de nouvelles aventures.